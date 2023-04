Las Dolls de Legacy High School ganan varios títulos en el concurso internacional de baile Showtime 2023 de Seaworld

Midland, Texas (KTLE) - Las Legacy High School Dolls obtuvieron varios logros en la 2023 Seaworld Showtime International Dance Competition.

Entre ganar el primer lugar en varias categorías, ganaron el Best of the Best y Grand Champs por primera vez desde 2021. Han sido invitados a participar varias veces en el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en la ciudad de Nueva York y les esperan más oportunidades.

Para la entrenadora principal Misti Rosborough, está contenta con sus 23 seniors que han liderado el camino para devolver el título a Legacy High School.

