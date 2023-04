‘El mejor cumpleaños’: una mujer gana $500,000 gracias a un regalo de lotería de su esposo

LOUISVILLE, Ky. (WAVE/Gray News) - Una mujer está teniendo un gran cumpleaños después de ganar $500,000 del regalo de raspadito de lotería de su esposo.

El hombre, que deseaba permanecer en el anonimato, dijo que compró los boletos de la Lotería de Kentucky como regalo porque no podía pensar en nada diferente, “es difícil de comprar para alguien que lo tiene todo, así que pensé: ‘Le daré $100 en raspaditos’”, dijo a los funcionarios de la lotería.

El martes, el hombre fue a Our Place Liquors en Louisville, Kentucky, donde suele ir a jugar a la lotería. Compró dos boletos de $20 y le pidió a un amigo que eligiera el resto.

Funcionarios de la lotería dijeron que el hombre compró un total de $100 en boletos.

El hombre le entregó una tarjeta de cumpleaños llena de boletos a su esposa cuando llegó a casa.

“Ella viene caminando a la sala de estar y dice: ‘Por favor, dime que no me diste una tarjeta de broma’”, dijo a los funcionarios de la lotería. “Dije, ‘¿Qué?’ Ella lo dijo de nuevo, y dije: ‘Cariño, no bromeo sobre el dinero’”.

La mujer había acertado el número 46 en la fila inferior del boleto Wild Numbers 100X de $20, ganando el premio mayor de $500,000 del juego.

Las autoridades dijeron que el hombre se presentó en la sede de la lotería al día siguiente y se llevó a casa un cheque por más de $356,000 después de impuestos.

“Le dije que este será el mejor cumpleaños que tendremos”, dijo a los funcionarios al recoger el cheque. “De ninguna manera esto volverá a suceder”.

“Si sucede en cualquier día, es un milagro, pero para que sea su cumpleaños, ¿estás bromeando?” él dijo.

La pareja dijo que no tienen planes inmediatos para las ganancias y que por ahora lo colocarán en ahorros.

La Lotería de Kentucky dijo que One Place Liquors recibirá $5,000 por vender el billete ganador.

