La polémica respuesta de Belinda tras ser cuestionada sobre el bebé que tendrán Cazzu y Nodal

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante Belinda envió un contundente mensaje luego de que fue cuestionada por el reciente anuncio de que su ex Christian Nodal y Cazzu se convertirán en padres.

La prensa del entretenimiento mexicano parece no querer pasar la página y en un breve encuentro con Belinda le volvieron a recordar el nombre de su ex, por lo que ella decidió contestar exigiendo respeto para todos.

“Cuando hay un bebé es una gran bendición”, expresó Belinda mientras intentaba caminar entre la gente y los reporteros luego de ofrecer un concierto esta semana en Hermosillo, México. Aunque se estaba yendo, regresó para exigir respeto para la familia que está formando Nodal, reseñó el periódico local El Universal.

Aunque pareció un poco molesta, Belinda mantuvo la serenidad y manifestó: “Yo sí quiero pedirles, y aprovecho esta cámara, para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida, y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo por qué hablar de nadie. Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, una alegría, así que por favor ya no voy a responder más de esto”.

En un espectacular show en Argentina, la rapera Cazzu reveló el fin de semana pasado que está embarazada, y el cantante de regional mexicano Christian Nodal también lo anunció durante un concierto que ofrecía en México.

