Un x100to de Bad Bunny y el grupo Frontera se convierte en el nuevo éxito de la música regional mexicana

El talentoso cantante puertorriqueño Bad Bunny, ha demostrado una vez más que es un artista muy versátil y capaz de adaptarse a distintos géneros musicales. Esta vez, sorprendió a sus fans al aventurarse en un género bastante inesperado para él: la música regional mexicana.

El artista, conocido también como el Conejo Malo, lanzó recientemente el tema Un x100to, una cumbia-norteña en colaboración con el Grupo Frontera. Esta es la primera vez que ambos artistas trabajan juntos, lo que representa un nuevo giro en la carrera de Bad Bunny.

Bad Bunny se aventura a cantar regional mexicano ¡y es todo un éxito!

Aunque Bad Bunny es un gran fan de la música regional mexicana desde hace mucho tiempo, esta colaboración con Grupo Frontera es solo su segunda incursión en este género.

Anteriormente, había trabajado con Natanael Cano en un remix del corrido “Soy el Diablo”, además, durante el fin de semana en que encabezó el festival de Coachella, publicó un video cantando “AMG” de Cano en colaboración con Peso Pluma y Gabito Ballesteros.

Un x100to de Bad Bunny lidera el top 50 global de Spotify

La canción un x100to ha sido un éxito rotundo en YouTube alcanzando casi 9 millones de reproducciones y generando numerosos comentarios positivos. Por su parte, en Spotify, esta canción ha logrado con solo 3 días de lanzamiento, alcanzar el puesto número 1 en el top 50 global con 9.424.783 de reproducciones.

De hecho, Un x100to de Bad Bunny y el grupo Frontera, ha logrado superar en Spotify a “Ella baila sola” de Peso Pluma, quien es uno de los artistas mexicanos de corrido más populares del momento.

Sin embargo, la canción Un x100to aún no ha logrado entrar en el importante top Billboard Hot 100, a diferencia de “Ella baila sola”, la cual ocupa actualmente el puesto número 10.

Es importante mencionar que, la canción Un x100to, fue producida y compuesta por Edgar Barrera y MAG, quienes son reconocidos por crear grandes éxitos en la industria musical.

En su romántica letra, la canción narra la historia de alguien que extraña a su ex pareja y que hizo una llamada telefónica importante con solo el uno por ciento de batería en su celular.

El tema comienza diciendo: “Me queda 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento / Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo / Baby, pa’ qué te miento; eso de que me vieron feliz no, no es cierto / Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti”.

Antes del lanzamiento, Bad Bunny, compartió un adelanto de la canción Un x100to en su cuenta de TikTok, lo que causó gran expectativa entre su público, así como en los fanáticos de la música regional mexicana quienes contaban las horas para ser los primeros en escuchar este gran éxito del conejo malo.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.