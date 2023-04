Luciendo su cuerpazo, Ninel Conde confiesa por qué se la mantiene en el gym

(TELEMUNDO ATLANTA). A sus 46 años, la cantante y actriz Ninel Conde posee una de las figuras más esbeltas de la farándula mexicana, y ahora confesó por qué invierte mucho tiempo en el gimnasio, pero lo que sorprendió a muchos es que no tiene nada que ver con la vanidad.

Hace unos días, Ninel Conde publicó en Instagram un video donde se mostró entrenando en un gimnasio, pero lo que más llamó la atención de los internautas fue que los leggins de color verde que vestía estaban rotos en la entrepierna, lo que ocasionó diversas críticas.

Ahora, sin mencionar ese polémico suceso o responder a ninguno de sus detractores, el llamado ‘Bombón asesino’ decidió contar por qué el gimnasio es una de sus prioridades. “Entrenar, comer balanceado, no es vanidad… es encontrarse con uno mismo. He escuchando millones de comentarios sobre el hecho de pasar horas en el gym, pero para mí es un momento de reencontrarme donde me puedo relajar y recuperar energía”, escribió junto a un video que publicó en la misma red social este miércoles.

Mientras Ninel Conde exhibía su cuerpazo en la grabación, un audio manifestaba: “No es por vanidad. A veces solo es terapia. Aquí sacas lo que no le cuentas a nadie, lo que te duele, lo que aun estás intentando dejar ir, lo que te frustra, lo que todavía no sana pero esperas que sí”.

A su vez, en el mensaje se escuchó: “Aquí (en el gym) acepto lo que no puedo cambiar, y me esfuerzo por cambiar lo que sí. No es por vanidad”.

