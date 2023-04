Juez de Texas cancela ejecución de Iván Cantú tras nueva evidencia que podría ser inocente

Austin, TEXAS (Texas Tribune) - Un juez de Texas canceló la ejecución programada para la próxima semana de Iván Cantú un día después de que una nueva apelación afirmara que fue condenado injustamente con el falso testimonio de dos testigos clave. Los miembros del jurado tampoco vieron evidencia clave que podría haberlos convencido de que era inocente, afirma la apelación.

El miércoles por la noche, el juez estatal de distrito Benjamin Smith, un republicano del condado de Collin, retiró su orden judicial anterior que fijaba la ejecución de Cantú para el 26 de abril y dijo que los nuevos argumentos requieren una revisión adicional. Dos de los jurados originales de Cantú han dicho que ya no apoyan su ejecución después de escuchar nuevos detalles sobre su inocencia.

Cantú, de 49 años, ha estado en el corredor de la muerte durante más de dos décadas. Fue condenado en 2001 por los asesinatos en Dallas de su primo y la prometida de su primo, James Mosqueda y Amy Kitchen. Los fiscales han argumentado la culpabilidad de Cantú en gran medida al señalar pruebas forenses y el testimonio de Amy Boettcher, la prometida de Cantú.

El automóvil de Mosqueda fue encontrado en el departamento de Cantú el día después de que se descubrieron los cuerpos y más tarde, mientras Cantú estaba fuera de la ciudad, la policía encontró pantalones y calcetines ensangrentados en su bote de basura que coincidían con el ADN de las víctimas, según documentos judiciales. El arma utilizada en los asesinatos se encontró en la casa del amigo de Cantú y Boettcher con la huella dactilar de Cantú en el cargador. Después de que arrestaron a Cantú, Boettcher también le atribuyó los asesinatos.

Cantú, sin embargo, dice que fue incriminado. Mosqueda era un narcotraficante local que probablemente fue asesinado por un narcotraficante rival a quien le debía mucho dinero, argumentó Cantú en su presentación.

Cantu y Boettcher se habían ido a Arkansas en un viaje planificado horas antes de que se descubrieran los cuerpos, según la nueva apelación del prisionero. En una llamada telefónica con uno de los asociados de drogas de Mosqueda poco después de los asesinatos, que Cantú no sabía que la policía estaba escuchando, Cantú dijo que un hombre vestido como repartidor de pizzas lo había amenazado en su apartamento varios días antes. Cantú dijo que el hombre le dijo que estaba buscando a Mosqueda, quien le debía dinero por drogas.

Cantú le dijo al hombre que le dio una advertencia sobre la amenaza a Mosqueda, quien le pidió a Cantú que intercambiara autos con él para que pareciera que no estaba en casa y que alguien más estaba de visita. Cantú accedió a regresar a Texas para hablar con la policía sobre los asesinatos, dijeron sus abogados.

Después de que se encontrara la ropa ensangrentada en su apartamento, fue arrestado cuando regresaba al condado de Collin. Boettcher regresó a la casa de sus padres en Arkansas y finalmente le dijo a la policía que Cantu cometió los asesinatos y testificó en su contra en el juicio. Dijo que Cantú le había dicho la noche antes de que se encontraran los cuerpos de las víctimas que las iba a matar. Dijo que él se fue y volvió con la cara hinchada y la ropa ensangrentada, y luego salieron de fiesta. Ambos eran consumidores de drogas.

Los abogados de Cantú argumentan que Boettcher señaló a Cantú porque temía que de lo contrario sería el blanco de las muertes. Su padrastro dijo que ella lo llamó después del arresto de Cantú y le dijo: “Tengo miedo de que me maten. Sácame de aquí”, según el expediente.

La apelación de Cantú intenta desmenuzar las declaraciones de Boettcher. Sus abogados dijeron que nadie más que vio a Cantú esa noche notó que su rostro estaba hinchado o magullado. El reloj de Mosqueda, que Boettcher dijo que vio a Cantú arrojar de su automóvil la noche de los asesinatos, fue encontrado por uno de los familiares de Kitchen en la casa de Mosqueda y entregado a la policía, dijeron los abogados de Cantú, un detalle que se enteraron recién en 2019.

Además, Boettcher testificó que Cantú le había propuesto matrimonio con un anillo de compromiso de diamantes que había robado del cuerpo de Kitchen después de matarla, pero los testigos dijeron que la pareja anunció su compromiso y mostró el anillo de Boettcher una semana antes.

Boettcher murió en 2021 a los 44 años, según el investigador privado de Cantú y un obituario. La oficina del fiscal de distrito del condado de Collin se negó a comentar sobre el caso pendiente.

Los abogados de Cantú también intentaron agregar peso al argumento de que fue incriminado citando a un oficial de policía que, durante un control de bienestar en el apartamento de Cantú poco después de que se descubrieran los asesinatos, dijo que no vio ropa ensangrentada en el bote de basura sin tapa que se muestra de manera prominente en el cocina durante su búsqueda original. No está claro si el oficial registró el bote de basura, pero desde entonces dijo en una declaración jurada que cree que habría visto la ropa, “lo que me llevó a creer que la evidencia en el bote de basura no estaba allí en el momento del registro”.

La ropa se encontró tres días después durante un registro policial, antes de que Cantú llegara a casa desde Arkansas. Los abogados de Cantú también dijeron que los registros telefónicos mostraban que se hizo una llamada desde su apartamento mientras estaba en Arkansas, lo que indica que alguien más colocó la ropa allí.

En cuanto a su huella dactilar en el arma, Cantú insistió en que nunca había manejado esa arma, pero había manejado varias otras armas con Boettcher en los días previos a los asesinatos.

, según el investigador privado Matt Duff, quien lanzó un podcast sobre el caso de Cantú en 2020 después de que comenzó a investigarlo. Duff teorizó que una revista que tocó podría haberse insertado en el arma homicida, ya que sus huellas no estaban en el arma en sí.

Finalmente, los abogados de Cantú señalaron que el testimonio del hermano de Boettcher, Jeff, se retractó. Jeff Boettcher testificó en el juicio que Cantú le había hablado sobre matar a Mosqueda, que había visto a Cantú con el arma homicida y que Cantú le había pedido que lo ayudara a limpiar después de los asesinatos.

Poco después de la muerte de su hermana, Jeff Boettcher comenzó a llamar a los fiscales en 2022 para retractarse de su testimonio. Le dijo a la oficina del fiscal de distrito que estaba drogado cuando habló con la policía y mientras estaba en el juicio, y lo que dijo no era cierto.

Desde que se plantearon los nuevos argumentos a los miembros del jurado de Cantú que dictaron la pena de muerte en 2001, al menos dos han presionado para detener su ejecución. <br> “Me inquieta la posibilidad de que se me hayan presentado pruebas y testimonios falsos a mí y a los demás miembros del jurado en el juicio”, dijo Montra Marie Biggs en una declaración firmada este mes. “Como miembro del jurado que se desempeñó en este caso, no quiero que el Sr. Cantú sea ejecutado sin obtener una audiencia completa sobre esta nueva información”. Sin embargo, no está claro si los argumentos alguna vez se escucharán en la corte. La Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas tiene la última palabra sobre si la apelación puede proceder, y aún no se ha pronunciado sobre la presentación del día anterior. Mientras tanto, Cantú permanecerá en el corredor de la muerte.

El miércoles, su madre caminó por el Capitolio de Texas, tratando de que cualquier legislador que pudiera llamar para detener la ejecución de su hijo. Sylvia Cantú dijo que su hijo nunca tuvo una oportunidad y culpó a los abogados defensores perezosos y a la mala conducta de los fiscales y la policía. Pero ella dijo que él siempre tuvo la esperanza de que obtendría justicia.

“Él cree que este resultado va a funcionar en su mejor interés”, dijo horas antes de que el juez retirara la sentencia de muerte. “Y espero que así sea. Rezo para que así sea”.

Tambien te podria interesar: