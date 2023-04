GRÁFICO: Reportan muertes y mutilaciones sospechosas de ganado en Brazos Valley en Texas

MADISONVILLE, Texas (Telemundo Central Texas) - La Oficina del Sheriff del Condado Madison está investigando la muerte y mutilación de ganado a lo largo de TX-OSR.

Los ganderos informaron que una vaca de cuerno largo de 6 años de edad había sido encontrada acostada de lado, muerta y mutilada en su rancho.

“Se hizo un corte recto y limpio, con aparente precisión, para quitar la piel alrededor de la boca de la vaca en un lado, dejando intacta la carne debajo de la piel removida”, dijo la oficina del alguacil. “La lengua también fue completamente removida del cuerpo sin derramamiento de sangre.”

La oficina del alguacil dijo que no había signos de lucha y que el pasto alrededor de la vaca no había sido tocado. No se observaron huellas ni huellas de neumáticos en el área.

“Los ganaderos también informaron que ningún depredador o pájaro hurgaría en los restos de la vaca, dejándola intacta durante varias semanas”, dijo la oficina del alguacil.

El alguacil dijo que mientras investigaba la muerte, se informaron otros cinco incidentes similares que involucraron a cuatro vacas adultas y un año a lo largo del área de OSR. Esto involucra casos en diferentes lugares, pastos y rebaños en los condados de Brazos y Robertson.

“Las otras vacas fueron encontradas en la misma condición, acostadas de lado con el lado expuesto de la cara cortado a lo largo de la línea de la mandíbula y la lengua, una vez más, completamente extirpada”, dijo el alguacil, “En dos de las cinco vacas, se realizó un corte circular extirpando el ano y los genitales externos. Este corte circular se hizo con la misma precisión que los cortes anotados alrededor de las líneas de la mandíbula de cada vaca”.

Al igual que en el caso inicial, dijo el alguacil, no había signos de lucha o disturbios en la hierba, ni derrames de sangre ni huellas perceptibles.

“Ningún depredador o pájaro buscaría los restos durante varias semanas después de la muerte. Se desconoce la causa de la muerte de las seis vacas”.

Los investigadores en Brazos Valley están al tanto de incidentes similares reportados en los Estados Unidos y están coordinando activamente con otras agencias para encontrar respuestas.

Notifique a la Oficina del Sheriff del Condado de Madison si usted o alguien que conoce observa hechos similares.

Cualquier persona que tenga información sobre estos casos, comuníquese con el Investigador Foster al 936-348-2755.