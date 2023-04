El sheriff del condado de Terrell estudia su candidatura al Congreso

Condado de Terrell, Texas (KTLE) - El sheriff del condado de Terrell, Thaddeus Cleveland, anunció el miércoles en Facebook que empezará a estudiar su candidatura para el distrito 23 del congreso de Texas.

Este puesto lo ocupa actualmente el congresista Tony Gonzales.

Declaración del Sheriff Cleveland:

“Después de 26 años con la Patrulla Fronteriza de EE.UU., me sentí llamado a continuar mi viaje como Sheriff en el condado de Terrell. Puedo decir honestamente, que nunca he sido más feliz. Hago lo que hago por una creencia. Una creencia en Dios, este país y la preservación de la libertad. Basado en esta creencia y después de mucha discusión y oración con mi familia, he decidido formar un equipo exploratorio para evaluar una candidatura para el Distrito Congresional 23 de Texas. Soy nativo del Distrito 23 del Congreso y he trabajado en cuatro diferentes estaciones de la patrulla fronteriza de EE.UU. y ahora sirvo como sheriff de un condado fronterizo dentro del distrito.

La crisis en nuestra frontera suroeste tiene solución. Las soluciones existen, sólo tienen que preguntar a los que estamos sobre el terreno lidiando con esto todos los días. Mientras que nuestros funcionarios electos van y vienen y politizan el tema, la frontera está abierta, invadida, y las organizaciones criminales están aprovechando al máximo nuestro estancamiento político.

Espero con interés este próximo capítulo, pero lo más importante es que sepan que tengo toda la intención de seguir “responder a la llamada” para proteger y servir como su Sheriff en el condado de Terrell “.

