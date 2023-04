El High Museum of Art anuncia instalación diseñada por la artista hispana Tanya Aquiñiga

ATLANTA, Georgia (Telemundo Atlanta) - El High Museum of Art presenta una nueva instalación de ambiente inmersivo diseñada por la hispana Tanya Aquiñiga, como parte de sus esfuerzos continuos por darle vitalidad a sus espacios abiertos y estimular la participación de la comunidad.

La instalación lleva por por título “Happy Joylanta” y estará en la Carroll Slater Sifly Piazza del Woodruff Arts Center desde el 14 de mayo al 26 de noviembre de 2023.

“Happy Joylanta” es un proyecto de ate comunitario con señales, símbolos y recuerdos asociados con las diversas comunidades de Atlanta.

“Esta instalación continúa con nuestro compromiso de casi una década para animar nuestros espacios al aire libre y crear lugares donde puedan tener participación visitantes de todas las edades”, señala un comunicado del museo.

También te puede interesar:

Apoyado en la experiencia de Aquiñiga dentro del arte colaborativo, el proyecto se compone de varias capas de materiales, como papel picado, diseñado por los participantes en varios talleres en atlanta en colaboración con organizaciones como el Global Village Project, LaAmistad at Bolton Academy y el Roswell Neighborhood Senior Center, entre otras, tomando tradiciones de todo el mundo, como piñatas y bolas de espejo como las de las discotecas.

“Happy Joylanta” sigue los pasos de instalaciones previas como “Outside the Lines”, del Bryony Roberts Studio (2021); “Murmuration”, de la empresa arquitectónica neoyorquina SO - IL (2020); el diseñador japonés Yuri Suzuki y su “Sonic Playground” (2018); el “Merry Go Zoo” (2017) y “Tiovivo” (2016) del español Jaime Hayón; y “Mi Casa, Your Casa” y “Los Trompos” (2014 y 2015) de los mexicanos Héctor Esrawe e Ignacio Cadena.

Aquiñiga nació en 1978 en San Diego, California, pero se crió en Tijuana, México. Aquiñiga es una artista, diseñadora y artesana que usa materiales tradicionales y colabora con otros creadores en diversos proyectos.

Para mayores detalles, favor de visitar el siguiente enlace.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.