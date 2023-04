Segundo adolescente acusado de secuestrar inmigrantes en Houston

HOUSTON (AP) — Un segundo adolescente fue acusado de secuestrar a varios migrantes y supuestamente mantenerlos cautivos durante varios días en un hotel de Houston antes de que fueran rescatados por agentes del FBI durante un enfrentamiento que terminó con la muerte a tiros de otro sospechoso, dijeron las autoridades el lunes.

Demarcus Celestine, de 17 años, fue acusado el sábado de tres cargos de secuestro agravado, según registros judiciales.

Su arresto se hizo público el lunes mediante un tuit de la oficina del FBI en Houston, que decía que Celestine había sido arrestada por agentes del FBI y la Oficina del Sheriff del condado de Harris en Houston.

Celestine, quien compareció ante el tribunal el lunes, permaneció encarcelada con una fianza por un total de $300,000.

Un abogado de Celestine no respondió de inmediato una llamada o un correo electrónico en busca de comentarios.

Las autoridades alegan que el secuestro comenzó el 18 de marzo en el vecino condado de Waller cuando tres inmigrantes que viajaban por la carretera interestatal 10 fueron detenidos y obligados a bajar de un vehículo.

El conductor de los migrantes podría haber llamado al 911 e informado a la Oficina del Sheriff del Condado de Waller sobre el secuestro, dijeron las autoridades. La oficina del alguacil trabajó más tarde con el FBI para encontrar a los migrantes.

Los fiscales alegan que Celestine llevó a los migrantes, dos mujeres y un hombre, a punta de pistola al hotel del norte de Houston, “donde los retuvo bajo amenaza de muerte con arma de fuego, enviando mensajes a los miembros de la familia para que trajeran dinero a cambio de su liberación”. según registros judiciales.

Celestine está acusada, junto con otros dos sospechosos, de “usar violencia física” contra los migrantes mientras estuvieron retenidos durante varios días.

Una persona familiarizada con el asunto dijo anteriormente a The Associated Press que a los secuestradores se les pagó después de hacer demandas de dinero, pero luego pidieron más dinero. La persona, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir el caso públicamente, también dijo que los secuestradores en un momento enviaron un video a la familia de uno de los migrantes, quienes habían cruzado ilegalmente a Estados Unidos desde México. mostrándolos golpeando a un hombre mayor.

El 23 de marzo, cinco días después del secuestro de los migrantes, agentes del FBI rescataron a los migrantes del hotel. Uno de los sospechosos, luego identificado como Alberto Montes II, de 20 años, recibió un disparo mortal. Los padres de Montes le dijeron a KTRK a principios de este mes que todavía están buscando respuestas de las autoridades sobre por qué le dispararon fatalmente a su hijo. La investigación del FBI sobre el tiroteo sigue en curso, dijo el portavoz de la agencia, Connor Hagan.

Otro sospechoso, Josiah Jackson, de 17 años, ha sido acusado de dos cargos de secuestro agravado. Jackson permaneció encarcelado con fianzas por un total de $200,000.

El reportero de Associated Press Jake Bleiberg contribuyó a este despacho desde Dallas.