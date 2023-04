(TELEMUNDO ATLANTA). La influencer española Patricia Rite perdió la batalla contra el cáncer de piel a sus 30 años, según confirmó su familia en redes sociales.

“En el día de hoy, Patricia nos ha dejado. Su madre y familiares piden respeto en estos duros momentos. Gracias a todas las personas, que de una u otra manera, le habéis brindado apoyo y amor en este tiempo. Directa e indirectamente”, indicó un mensaje publicado con un fondo negro en las ‘Historias’ de la cuenta de Patricia Rite en Instagram el domingo.

Patricia Rite era una influencer nacida en Huelva, España, quien alcanzó notoriedad en Instagram y TikTok, donde tenía más de 100 mil y 263,000 seguidores, respectivamente. Además, su participación en el reality show ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (MyHyV) le sirvió para obtener más fama.

Muere influencer Patricia Rite a sus 30 años (Instagram)

Patricia Rite solía publicar contenido de marcas de ropa y maquillaje, pero tras recibir su diagnóstico utilizó sus redes sociales para mostrar su batalla contra el cáncer de piel y crear mayor conciencia sobre la enfermedad.

“En la medida de lo posible, intento trabajar un poco este tema en las redes sociales un poco para cambiar esta visión que la gente tiene tan negativa”, expresó en febrero de 2022 en una entrevista para ‘Sabor a mar’.

En aquel entonces, también contó que su cáncer de piel surgió luego de la aparición de un extraño lunar, tras lo cual comenzó su tratamiento.

El 5 de abril, Patricia Rite efectuó su última publicación en Instagram, cuando escribió junto a un video: “Semana movidita, lo que iba a ser el tratamiento el martes pasado finalmente fue un ingreso en el hospital y el tratamiento fue puesto el viernes y desde entonces mala, vomitando y con mal cuerpo hasta ayer, no podía separarme del váter y me sentía fatal. Hoy ya estoy un poquito con más fuerza, desde ayer no vomito y empecé a comer, que desde el viernes no lo hacía y me empieza a sentar bien. Vamos poquito a poco”.

