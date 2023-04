Grupo Frontera y Bad Bunny sorprenden con una colaboración única, “un x100to”

CNN Español) – Grupo Frontera y Bad Bunny tomaron a todos por sorpresa este domingo al anunciar su colaboración del tema “un x100to”.

Ya está disponible en las plataformas de streaming y se lanzó bajo el sello discográfico RIMAS, habla de la melancolía de un hombre por un viejo amor.

“un X100to, que significa 1%, es una canción de amor sobre alguien que está tan triste porque perdió a su amor que usaría el 1% de batería que le quedaba en su teléfono para pedir perdón una y otra vez”, explica un comunicado de prensa.

La canción fue compuesta por el múltiple nominado a los Latin Grammy Edgar Barrera y producida entre el compositor y MAG.

Grupo Frontera y Bad Bunny hablan de la colaboración

“Admiramos a Bad Bunny y especialmente cómo ha cambiado el panorama de la música latina en todo el mundo. Definitivamente no pensamos que tendríamos la suerte de crear una canción con nuestro ídolo tan temprano en nuestra carrera, pero nos sentimos muy honrados de que quisiera hacer una canción con nosotros. Nos encanta colaborar y crear música que fusione géneros y estamos muy emocionados de que el mundo disfrute de lo que hemos creado juntos”, dijo Grupo Frontera a través de un comunicado de prensa.

La banda comentó en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music que inicialmente no sabían que Bad Bunny se había unido al tema. Se enteraron durante la grabación del videoclip.

“Grabamos la canción sin saber que él estaría en el tema”, dijo la agrupación.

“Edgar Barrera, el compositor, nos dijo que nos tenía una sorpresa. No nos dijo qué era”, agregaron.

“No escuchamos la parte de Bad Bunny hasta el video. Cuando llegó esta parte en el videoclip me congelé. Tener una canción con Bad Bunny es inexplicable”, dijo la banda.

Bad Bunny por su parte dijo a Lowe que es un fan de la música mexicana y reveló qué le cautiva de la música de Grupo Frontera.

“Me encanta Grupo Frontera porque creo que tienen mucho sentimiento en sus canciones. Me encanta la forma en que actúan y lo hicieron con el corazón como yo. He estado enamorado de todo este movimiento, este nuevo movimiento de la música mexicana. Me parece hermoso lo que está pasando”, dijo Bad Bunny.

“Creo que el mundo necesitaba saber más de toda la cultura, la cultura latina... otra perspectiva. No es solo el reguetón y el perreo y la música urbana. También hay otros géneros de música latina muy bonitos y muy salvajes. Entonces, para la nueva generación, esta música auténtica, hecha por jóvenes, eso es lo que me encanta. Tienen el sonido auténtico, la esencia, pero con un nuevo color, con un nuevo sonido, es fresco, es un aliento totalmente diferente”, agregó el puertorriqueño.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny tiene un acercamiento con la música mexicana. El puertorriqueño ya tocó las aguas de los corridos tumbados en una colaboración con Natanael Cano “Soy el diablo” (remix).

El video de la producción fue rodado en Pueblo Fantasma, Nevada.

El éxito sigue a su tema “Bebé dame” junto a Fuerza Regida, canción que se escuchó en el escenario de Coachella 2023 durante la presentación de Becky G. El tema superó a la “BZRP Music Sessions, Vol. 53″ de Shakira y Bizarrap en la lista Latin Airplay de Billboard.