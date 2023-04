Eclipse solar híbrido 2023: Cuándo y dónde podrá verse este extraño fenómeno astronómico de abril

El próximo 20 de abril podremos disfrutar de un fenómeno astronómico poco común: el Eclipse Solar Híbrido o Eclipse Ningaloo, un evento que se presenta en los cielos solo pocas veces en un siglo.

Este evento tan esperado se caracteriza por combinar todas las características de los eclipses parciales, totales y anulares, lo que lo convierte en un fenómeno muy interesante para los astrónomos y los observadores del firmamento.

Como dato curioso, este eclipse híbrido 2023 sólo representa el 5% de los eclipses solares, y se le conoce también como el Eclipse Anular Total.

¿A qué hora se verá el Eclipse solar híbrido 2023 y en qué países?

La NASA ha venido informando sobre las actividades relacionadas con este eclipse solar híbrido, que es sin duda uno de los más importantes de este año.

Este evento se podrá apreciar desde las 22 horas del miércoles 19 de abril, y se extenderá durante varias horas del día 20 de abril.

Y, aunque el eclipse podrá ser visto en diferentes lugares del planeta, algunos países tendrán una mejor visibilidad que otros, como Australia, Indonesia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea.

¿Dónde ver el eclipse solar híbrido en vivo?

Si no resides en ninguno de estos países, lamentablemente, no podrás verlo de forma presencial, ¡pero no te preocupes! La NASA ofrecerá la opción de ver el eclipse solar híbrido 2023 en vivo y en directo a través de su canal de YouTube o de sus portales especializados.

De esta forma, desde cualquier parte del mundo se podrá disfrutar del Eclipse Solar Híbrido del 20 de abril.

¿Cómo ocurre un eclipse solar híbrido?

Los eclipses solares ocurren cuando la Luna bloquea la luz del Sol de manera parcial o total, lo que produce una oscuridad momentánea en el cielo.

En el caso del Eclipse Solar Híbrido, la Luna y el Sol tienen casi el mismo tamaño visto desde la Tierra, lo que hace posible que la Luna no cubra completamente al Sol en ninguno de los extremos del camino (anular), pero sí que lo cubra en el medio del camino (total). Este fenómeno es lo que llamamos Eclipse Solar Híbrido, o anular-total.

Este fenómeno sucede porque la Tierra es curva. Y, cuando la distancia de la Luna se aproxima a su límite en la sombra umbral, se facilita que este evento astronómico sume las características de los otros tipos de eclipses solares más conocidos.

Quizás podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.