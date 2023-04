Familia de Texas pide respuestas de las autoridades tras el presunto ahogamiento de su familiar

(NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Una familia del este de Texas continúa durmiendo en su carro afuera de propiedad en Eustace luego de que su ser querido cayera en un estanque y no volvió a salir. Ellos no se sienten que están siendo escuchados. A la espera de noticas de su ser querido que cayó al agua y no ha sido recuperado, ahora envían un mensaje a las autoridades.

Con solo un par de cobijas y soportando temperaturas frescas y hasta el sol calentando a casi los 80 grados, San Juana y sus hijas siguen acampanado afuera de la propiedad a la espera de noticias de su esposo desaparecido.

“No me voy a ir. No me voy a ir hasta que yo sepa algo de él. Hasta que yo no sepa algo de él no me voy air. Así dure 3 semanas, 4 semanas. Aquí voy a estar.”

La familia lleva más de 7 días durmiendo en su Ford Explorer.

Juan Ortiz de la Cruz, de 46 años, salió a pescar con unos amigos que lo invitaron el 8 de abril. Juan y otra persona se subieron a un pequeño bote en este lago por el 13275 County Road 2900. La embarcación se volcó y cayeron al agua. Uno de los hombres logro salir luego de que le tiraran una cuerda, pero Juan ya no fue visto.

“Cuando trabajando tengo la esperanza de que a la mejor. Pero ya estos días desde el viernes ya nomas me siento y digo se me hace feo que no anden buscando porque somos humanos.”

Familiares se la pasan todo el día viendo el lago. La familia cuenta que no han visto mucha actividad desde el viernes y que es poca la comunicación que reciben de las autoridades.

“Yo nomas quiero que me ayuden a seguirle y que no olviden este caso. Para nosotros la familia esto es muy angustioso de no saber nada. Esperar nomas a saber qué.”

En el pasado la oficina del alguacil del condado Henderson nos informó que usaron buzos, botes con equipo sonar y hasta un equipo para remover la vegetación.

Hoy, nos comunicamos con el alguacil del condado Henderson para ver cómo iba la búsqueda y nos contó que estaba afuera del pueblo y que no estaba disponible para una entrevista hoy.

“Todavía estamos trabajando en el área.”

Nosotros solo vimos a dos patrullas estacionadas cerca del estanque y un cuatrimoto se dio dos vueltas. La familia ahora pide que se continue la búsqueda hasta encontrarlo.

Hasta el momento esta familia dice que no se sienten escuchados por las autoridades.

La familia de Juan no está trabajando en estos momentos ya que siguen aquí desde el accidente. Amigos nos dicen que personas han estado llegando al lugar a darles comida y agua, pero necesitaran aún más ayuda dependiendo en cómo se desarrolla este caso.