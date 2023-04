Bad Bunny se sincera y envía mensaje en pleno escenario de Coachella

(TELEMUNDO ATLANTA). El célebre reguetonero Bad Bunny no solo arrasó con su presentación en el Festival de Coachella 2023, sino que aprovechó la ocasión para reflexionar y enviar un sincero mensaje a sus fanáticos alrededor del mundo.

Antes de su show el viernes en el Festival de Coachella, que se celebra en California, Bad Bunny publicó una serie de imágenes en Instagram con la descripción: “Tengo mucho que decirles, pero mejor les digo mañana”. Sus palabras causaron incertidumbre entre sus seguidores, pero el artista reveló el mensaje en el escenario.

“No crean lo que no vean que salió de mi boca. En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón”, expresó Bad Bunny en la tarima, donde también manifestó que estaba dispuesto a “invitar” a su casa a quien quisiera conocerlo realmente.

“Ustedes nunca me van a conocer por Instagram, nunca me van a conocer por un video viral en TikTok, ustedes nunca me van a conocer por una entrevista, que se cambia el mensaje”, mencionó el intérprete de ‘Titi me preguntó’.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) April 15, 2023

Esa última frase parece haber hecho referencia a su más reciente entrevista en la revista Time, donde se le cuestionó si creía que la raza o el color de piel afectaban el éxito de un artista en el género urbano. En esa oportunidad, respondió: “No puedo decir que sí o que no porque no lo vivo. Tampoco he visto con mis propios ojos que si esta persona no se volvió más exitosa sea debido a su piel. No lo he visto y sería irresponsable por mi parte decir que sí”.

El llamado ‘Conejo Malo’ conquistó el escenario de Coachella con sus invitados Ñengo Flow, Jowell & Randy y Jhay Cortez, además de la sorpresiva aparición de Post Malone, con quien interpretó varios temas.

