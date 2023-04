El explosivo mensaje de Alicia Machado al Dalai Lama por besar a un niño: “Viejo inmundo”

(TELEMUNDO ATLANTA). El video que registró el momento en el que el Dalai Lama besó a un niño en la boca y le pidió que le chupara la lengua causó controversia en todo el mundo, y tampoco pasó inadvertido por la actriz Alicia Machado, quien fustigó esas acciones y calificó al líder espiritual como un “viejo inmundo”.

La también presentadora televisiva manifestó su molestia a través de Instagram, donde fustigó al Dalai Lama y al fanatismo religioso. “Este viejo inmundo debería de enclaustrarse y no volver a salir de allí por el resto de su vida. Apartando que son unos fanáticos que viven de los gobiernos porque no trabajan, no quieren pagar impuestos y cobran millonarias sumas por sentarse a recibir elogios”, expresó en la sección de comentarios de la cuenta en la mencionada red social del programa ‘La Mesa Caliente’.

A su vez, Alicia Machado exclamó: “Que le levanten cargos y lo manden a bañar. Otra de las estupideces humanas son los disfraces ‘religiosos’. Ignorancia y fanatismo puro. Inaceptable”.

El Dalai Lama se disculpó el lunes luego de que surgió el video que lo muestra besando a un niño en los labios. Un comunicado en su website oficial dice que el líder espiritual tibetano lamenta el incidente y desea “disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pudieran haber causado”.

El incidente ocurrió en un evento público en febrero en el templo Tsuglakhang de Dharamsala, donde vive el líder exiliado de 87 años. El Dalai Lama estaba escuchando preguntas del público cuando el niño preguntó si podía abrazarlo, reseñó la agencia de noticias AP.

El Dalai Lama invitó al niño a la plataforma donde estaba sentado. En el video señala hacia su mejilla, tras lo cual el niño lo besa y lo abraza. El Dalai Lama entonces le pide al niño que lo bese en los labios. En el acto, saca la lengua. “Y chupas mi lengua”, dice el Dalai Lama mientras el niño saca su propia lengua y da un paso adelante, provocando risas del público.

El video provocó molestia en las redes sociales, donde muchos usuarios condenaron la conducta del Dalai Lama, calificándola de inapropiada y perturbadora, acotó también AP.

“Su Santidad suele bromear con la gente que conoce, de manera inocente y juguetona, incluso en público frente a las cámaras”, dice el comunicado.

El Dalai Lama vive en Dharmsala desde que huyó de Tibet tras un fracasado alzamiento contra China en 1959. India considera Tibet como parte de China, aunque acepta que vivan allí exiliados tibetanos.

