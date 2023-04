¿Juan Rivera conducirá Hoy Día? El famoso mexicano confirma que está en negociaciones con el programa

Juan Rivera, el famoso cantante y hermano de la fallecida Diva Jenni Rivera, al parecer, ha estado en conversaciones con Telemundo para ser el nuevo integrante del programa Hoy Día.

Aunque las malas lenguas han rumoreado que Juan Rivera reemplazará a Adamari López en Hoy Día, tras su reciente salida del programa, Juan, ha dejado muy claro que no sería un reemplazo para la conductora puertorriqueña “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto”.

¿Juan Rivera presentador de Hoy Dia? Muy pronto lo sabremos

En una entrevista con el programa Chisme no like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain en YouTube, Juan confirmó que sí ha estado en negociaciones para integrarse al programa de Telemundo Hoy Día, pero, aún no es completamente seguro.

Rivera, explicó que la cadena lo contactó hace aproximadamente un mes para ver si estaría interesado en unirse al programa matutino. Si bien Juan mostró entusiasmo por el proyecto, también dejó en claro que no podría mudarse permanentemente a Miami debido a sus hijos y su vida en Los Ángeles.

En lugar de eso, Juan propuso la posibilidad de trabajar en un horario rotativo de dos semanas sí y dos semanas no. “Mi hijo tiene 15 años y no quiero quitarle sus amigos ni la escuela a la que ya está acostumbrado. Entonces, les dije que podría trabajar durante dos semanas y luego tomar dos semanas de descanso”, explicó Juan.

De esta manera, como en otras oportunidades, Juan Rivera vuelve a demostrar que siempre pone a su familia en primer lugar, y que, a pesar de amar su trabajo, piensa siempre en el bienestar de sus hijos y su esposa, tal como ocurrió con su inesperado retiro de La Casa de Los Famosos 3.

Por otro lado, aunque muchos dijeron que Juan Rivera reemplazará a Adamari López en Hoy Día, él quiso expresar su respeto y admiración por ella. “Adamari es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular”, dijo, “Ella es toda una profesional en esto”.

Además agregó: “Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La casa de los famosos, siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo. Con la carrera, la experiencia, el carisma y el ángel que tiene ella, va a hacer cosas maravillosas”.

Juan también destacó que trabajar en Hoy Día sería una perspectiva diferente para él y que espera poder lograr grandes cosas en su carrera, al igual que Adamari López. “Yo no conozco mucho de esto, aunque creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, destacó el reconocido mexicano.

