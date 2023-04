Imelda Garza reveló cómo halló el cuerpo de Julián Figueroa: “Tenía la boca morada”

(TELEMUNDO ATLANTA). Imelda Garza, ahora viuda de Julián Figueroa, reveló en un dramático testimonio cómo encontró el cuerpo del cantante quien falleció en su casa el domingo.

“Como a las 6.00 de la tarde me dijo: ‘sabes qué, me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito’. Entonces, fui a tocar la puerta y no me contestó. Abrí y vi como que estaba dormido”, relató Imelda Garza al programa ‘De Primera Mano’.

Recordando ese doloroso momento, agregó: “Prendí la luz y vi que tenía la boca morada. Me desesperé y le hablé (llamé) a Marcos. Le dije: le voy a marcar a Emergencias porque tiene la boca morada. Y me dijo: ‘por favor, checa si está respirando, checa si le late el corazón’”.

De inmediato, prosiguió Imelda Garza: “Fui y chequé. Pero como quieras le marqué a la ambulancia, porque yo no sabía si era yo que estaba nerviosa, yo estaba temblando, que a lo mejor yo no escuchaba su latido, pero igual y sí tenía signos vitales. No lo sé”.

Sin embargo, la realidad fue cruda y el cantante no sobrevivió. “Llegaron los paramédicos y dijeron que al parecer ya tenía unas horas de haber fallecido”, detalló Imelda Garza, con quien el artista engendró un hijo.

El pequeño José Julián, de solo 5 años, expresó en una publicación en Instagram: “Papito, te amo con toda mi alma. Fuiste un papá ejemplar, muy amoroso y me dedicaste todo el tiempo que te fue posible. Te voy a extrañar muchísimo, papi. Te amo por siempre”.

El post fue acompañado por un video y varias imágenes donde ambos compartieron momentos felices.

La cantante y actriz Maribel Guardia informó que su único hijo Julián Figueroa murió de manera repentina por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

