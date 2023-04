Píldora post-sexo: la nueva alternativa para frenar el aumento de ITS en EE.UU. ¡Entérate cómo funciona!

El pasado martes, las autoridades sanitarias de Estados Unidos publicaron datos que revelan un preocupante aumento en los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) como clamidia, gonorrea y sífilis.

Para revertir y luchar contra este aumento de casos, muchos médicos están considerando el uso de la doxiciclina para prevenir las ITS, ya que este es un antibiótico barato, que además, se ha estado vendiendo desde hace más de 50 años.

¿Como tomar la píldora post-sexo?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están elaborando una serie de protocolos para utilizar la doxiciclina como una especie de píldora del día después, para prevenir el contagio de ITS, incluyendo sífilis, gonorrea y clamidia.

¿Que dicen los estudios científicos sobre la Doxiciclina como píldora post-sexo?

Un estudio reciente publicado en el New England Journal of Medicine demostró que la doxiciclina puede ser efectiva en la prevención de ITS.

El estudio contó con la participación de 500 hombres homosexuales, bisexuales y transexuales de Seattle y San Francisco con infecciones previas por ITS que tomaron una pastilla de doxiciclina en las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección.

Los que tomaron la píldora post-sexo tuvieron un 90% menos de probabilidades de contraer clamidia, un 80% menos de probabilidades de contraer sífilis y más de un 50% menos de probabilidades de contraer gonorrea en comparación con las personas que no tomaron las píldoras después de mantener relaciones sexuales.

El Dr. Philip Andrew Chan, asesor de los CDC en las recomendaciones sobre la doxiciclina, señala que se necesitan nuevos enfoques e innovaciones para controlar las infecciones de transmisión sexual, y, aunque el uso de antibióticos no será una solución mágica, puede ser una herramienta más en la lucha contra estas infecciones.

Preocupación por el aumento de ITS en Estados Unidos

Los CDC también informaron en su reporte que no hay indicios de que la tendencia de las ITS se estén ralentizando, y, algunos estados como Mississippi, Alaska y Dakota del Sur, tienen las tasas más altas de ITS en el país.

Arizona también tiene la tasa más alta de casos en los que las madres infectadas transmiten la sífilis a sus bebés, lo que puede ser mortal o causar problemas de salud como la sordera y la ceguera.

Los expertos indican que este incremento se debe a la disminución del uso del preservativo, una educación sexual inadecuada y una reducción de las pruebas durante la pandemia de COVID-19.

Millones de estadounidenses se infectan cada año y las tasas son más altas entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y entre los afroamericanos, los hispanos y los indios americanos.

Según el Dr. John M. Douglas Jr., experto en salud pública, las ITS son un enorme problema de salud pública de baja prioridad que ha sido ignorado durante décadas, a pesar de ser el tipo de enfermedad infecciosa más comúnmente reportada.

