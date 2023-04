Real Madrid vs Chelsea hoy: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Champions League

Aunque el Real Madrid parece ser el equipo favorito para ganar el torneo, el Chelsea en su mejor momento tiene la capacidad de poner en apuros a cualquier equipo.

Este miércoles 12 de abril, los aficionados del fútbol están sintonizando uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final de la Champions League, en el que se enfrentarán el Real Madrid y el Chelsea en el Estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega en un buen momento tras haber vencido al Barcelona 4-0 en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey, lo que les ha dado confianza para este importante partido de la Champions League. Ahora, el equipo madrileño está apostando por ganar su 15° Orejona.

Cuartos de final de la Champions League: ¿la revancha del año pasado?

Es curioso que tanto el Real Madrid como el Chelsea se encontraron en la misma etapa de la Champions League durante la edición 2021/22, en la que el equipo español ganó 5-4 en el marcador global. En ese entonces, el Real Madrid perdió 3-2 en casa, pero ganó 3-1 como visitante.

Además, los dos equipos también se enfrentaron en las semifinales de la campaña 2020/21. En ese momento, el Chelsea avanzó a la final después de empatar 1-1 en Madrid y ganar 2-0 en Londres.

Un dato que genera ilusión en las hinchadas tanto del Chelsea como del Real Madrid es que, en las dos últimas ediciones de la Champions League, el ganador de este enfrentamiento ha terminado por conquistar el título. Tendremos que esperar para ver si ocurre lo mismo este año.

Hora y dónde ver el partido de Real Madrid vs Chelsea hoy

Real Madrid vs. Chelsea se enfrentan en el Santiago Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions League, este miércoles 12 de abril a las 21:00 hrs en España. Si estás en otros países, puedes disfrutar del encuentro en diferentes horarios.

México a las 13:00 hrs

Perú, Colombia y Ecuador a las 14:00 hrs

Estados Unidos, Bolivia y Venezuela a las 15:00 hrs

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a las 16:00 hrs

¿Todavía no sabes dónde ver el partido del Real Madrid vs Chelsea hoy? Puedes transmitirlo a través de la cadena internacional ESPN, TNT Sport, Movistar+ y la plataforma de streaming Star Plus.

Si el Real Madrid logra superar esta fase, deberá enfrentarse al ganador del partido entre el Manchester City y el Bayern en las semifinales de la Champions League. A diferencia del año pasado, el equipo madrileño jugará la vuelta fuera de casa.

Mientras tanto, el dueño del Chelsea, Todd Boehly, aseguró a los medios a su salida de una reunión con las directivas que su equipo ganará por 3-0 en el partido de esta noche en el Santiago Bernabéu en el camino a alcanzar la Orejona.

También podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.