Maribel Guardia estalla en llanto en primera declaración ante las cámaras tras la muerte de Julián Figueroa

(TELEMUNDO ATLANTA). La cantante y actriz Maribel Guardia no logró contener el llanto en su primera declaración ante las cámaras tras la repentina muerte de su único hijo, el también cantante Julián Figueroa.

Acompañada de su nuera Imelda Garza, Maribel Guardia atendió a la prensa al frente de su casa el martes y comentó que decidieron no llevar el cuerpo de su hijo a una funeraria para evitar tantos traslados, por lo que efectuaron el velorio en su hogar de forma privada. “No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque cuando murió su papá sufrió muchísimo con que anduviera de arriba para abajo”, manifestó.

También indicó que ella y su nuera decidieron cremar el cuerpo de Julián Figueroa para que su hijo no pasara por el trauma de ver su cadáver. “Necesitábamos vivir este dolor en familia, con gente que realmente conoció y amó a Julián. Yo sé que el duelo apenas está empezando, aún nos falta mucho camino por recorrer”, manifestó.

Al referirse a su hijo como “el niño de mis ojos”, Maribel Guardia no pudo evitar las lágrimas y expresó: “Ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Tenía tanto por recorrer, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, tocaba el piano, montaba a caballo, tocaba la guitarra, pero así fue”.

Maribel Guardia, qué mensaje tan poderoso ante la muerte repentina de tu amado hijo Julián Figueroa. “le pido a todos que recen por mi hijo, le pido a Dios, a todos, que sus hijos los vean crecer, casarse, tener nietos, los vean triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes” pic.twitter.com/MCaYYvxUb0 — javi (@javierperamz) April 12, 2023

Agregó que el consuelo que le queda es la compañía de su nuera Imelda y su pequeño nieto José Julián: “Me dejó a esta niña tan linda y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante”.

“Recen mucho por mi hijo y recen mucho por nosotros para que podamos tener valor. Y le pido a Dios que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, y tener nietos y (que los vean) triunfar, y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor tan grande que enterrar a un hijo”, concluyó Maribel Guardia.

Julián Figueroa murió por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular en la noche del domingo.

