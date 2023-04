Residente de Texas mordido por murciélago infectado con rabia

COPPERAS COVE, Texas (KWTX) - Las autoridades de Copperas Cove han notificado que una persona fue mordida por un murciélago que luego se descubrió que estaba infectado con rabia.

La persona reportó la mordedura alrededor de las 6:45 p.m. primavera 5 en la cuadra 400 de Lutheran Church Road.

Según la policía de Copperas Cove, la persona pudo matar al murciélago después de ser mordida y se dirigió a un hospital local para recibir el tratamiento adecuado. La persona se llevó el bate al hospital.

Copperas Cove Animal Control recibió el murciélago cuando la persona regresó del hospital. Luego, el murciélago fue enviado el 6 de abril al Laboratorio del Departamento de Salud de Texas en Austin para su análisis.

“El 7 de abril de 2023, Copperas Cove Animal Control recibió una notificación del Departamento de Salud de Texas, el murciélago estaba infectado con rabia”, dijo la teniente de Copperas Cove, Krystal Baker.

La infección por rabia es más común en murciélagos, coyotes, mapaches, zorrillos y zorros.

Los signos de infección de rabia en un ser humano pueden incluir, entre otros,

fiebre,

dolores de cabeza,

fatiga,

dificultades para respirar,

posible parálisis o hiperactividad

coma

Los signos de infección de rabia en mascotas pueden incluir

fiebre

masticar en el sitio de la infección o mordedura

Comportamiento errático, caminar sin rumbo.

inquietud general, irritabilidad de la piel

sensibilidad a la luz,

agresión en animales normalmente no agresivos

comportamiento generalmente antinatural para ese animal

Se advierte a los ciudadanos que no se acerquen, toquen ni tengan ningún contacto con animales salvajes, y que eviten que sus mascotas tengan contacto con animales salvajes. Se deben tomar medidas para salvaguardar sus áreas exteriores cubriendo los botes de basura, no dejando comida para mascotas afuera, etc. Cualquier persona que observe a un animal salvaje actuando de manera extraña debe comunicarse con Control de animales de inmediato.

Cualquier ciudadano que crea que él o su mascota, o que tenga conocimiento de que una persona o animal haya tenido algún contacto con un murciélago u otro animal salvaje en esta área, debe comunicarse de inmediato con el Control de animales de Copperas Cove al (254) 547-5584 (fuera del horario de atención). Departamento de Policía de Copperas Cove al (254) 547-8222). Además, comuníquese con su médico y/o veterinario en el caso de una posible exposición animal.

