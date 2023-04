Locutora y actriz Chantal Jiménez fue asesinada por su exnovio, quien luego se suicidó

(TELEMUNDO ATLANTA). En un suceso que ha conmocionado a la nación caribeña, la locutora y actriz dominicana Chantal Jiménez fue asesinada de un balazo por su exnovio Jensy Graciano Cepeda, quien luego giró el arma y se suicidó.

La influencer Chantal Jiménez murió al recibir un disparo en la cabeza por parte de su expareja el sábado en la urbanización Fernández, en Los Prados, Distrito Nacional, según confirmó su hermana, reseñó People en Español el domingo.

El medio local Diario Libre indicó que Jensy Graciano Cepeda había sido arrestado en el pasado por haber efectuado un disparo en el apartamento de Chantal Jiménez, pero quedó libre gracias a gestiones de los propios familiares de la víctima que confiaron en que él se alejaría pero hoy lloran la desgracia.

Roque Jiménez, padre de la locutora, manifestó el domingo al canal de noticias CDN que se siente traicionado por Jensy Graciano Cepeda, quien creía que era otro miembro de su familia. “Mi Chanty, no la vuelvo a ver más. Siempre estaba conmigo para arriba y para abajo, y… y viene Jensy y me traiciona”, expresó desconsolado.

En la última publicación de la comunicadora en Instagram el 5 de marzo, algunos usuarios han comentado: “Por favor, hombres, tomemos conciencia, nadie la pertenece a nadie. Si ya no pueden estar juntos, déjense, no hay por qué llegar a este extremo”, “Esa noticia me tiene tan triste, tengo una tristeza en el corazón”, “Aún no lo creo”, “Yo no la conocí. Pero una mujer tan linda, educada, llena de luz y de vida, no merecía morir así”.

