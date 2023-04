Danna Paola se muestra como fan y llora al conocer a su ídolo

(TELEMUNDO ATLANTA). Visiblemente conmovida, la cantante y actriz Danna Paola se mostró como una fan y estalló en llanto al contar que acababa de conocer a su ídolo: la célebre Katy Perry.

La artista mexicana de 27 años expresó en una transmisión en directo publicada en Instagram lo emocionada y feliz que estaba de haber conocido recientemente a la estrella estadounidense de 38 años en uno de sus conciertos.

Danna Paola conoció a Katy Perry en un ‘Meet & Greet’ que esta última tuvo con sus fanáticos luego de efectuar un show en su residencia Play de las Vegas, Nevada, detalló Marca el viernes.

“Acabo de conocer a Katy Perry. No lo puedo creer. Lo tengo que expresar porque es algo hermoso y para ponerles un poco el contexto de mi sentimiento, es que como artista saber que le puedes cambiar la vida a alguien es algo súper lindo y yo por eso les agradezco tanto su amor, su entrega, y la verdad es muy heavy tener llorando a alguien frente a ti y Katy Perry es la única persona que me ha hecho sentir esto en la vida”, manifestó Danna Paola.

A su vez, agregó: “Si hay una persona de la que he sido fan siempre, este sentimiento de ser fan y conocer a tu ídolo es algo que hoy me pasó y entré en shock. Vivir una experiencia así me llenó de aprendizaje”.

Sobre el emotivo momento, Danna Paola acotó: “Agradezco mucho intercambiar energía, sentir que alguien te admira, esa admiración yo la tengo por Katy Perry y no lo puedo creer, se los juro, yo estaba: ‘hay que llegar a tiempo’. Cuando estaba pasando me estaba cag*** de miedo. Pero bueno, tengo una foto con Katy Perry”.

