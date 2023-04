Revelan causa de la inesperada muerte del actor Lance Reddick, estrella de The Wire y John Wick

(TELEMUNDO ATLANTA). El reconocido actor Lance Reddick, estrella de The Wire y John Wick, murió de una enfermedad cardíaca y arterial, según reveló el certificado de defunción.

El actor, quien fue hallado muerto en su casa el 17 de marzo, falleció de una cardiopatía isquémica y de una enfermedad arterial coronaria aterosclerótica, de acuerdo con un reporte de TMZ, que también informó que el certificado de defunción indicó que iba a ser cremado.

ARCHIVO – El actor Lance Reddick en el estreno mundial de "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" en Nueva York el 9 de mayo de 2019. Reddick, un actor de carácter que se especializaba en personajes siniestros y con autoridad en cine y televisión, incluyendo su participación en “The Wire”, "Fringe” y la franquicia de “John Wick”, murió repentinamente el 17 de marzo de 2023. Tenía 60 años. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) (Evan Agostini | Evan Agostini/Invision/AP)

En el momento de su muerte, fuentes policiales dijeron a TMZ que su muerte parecía haber sido por causas naturales, reseñó Mirror el jueves.

Su esposa había llamado a los servicios de emergencia después de encontrarlo colapsado en su jardín en Study City. Su muerte a la edad de 60 años se produjo pocos días después de que se retirara del estreno de la película John Wick 4.

Poco antes de fallecer, el actor había estado participando en una gira de prensa por la cuarta cinta de la popular franquicia John Wick.

Un póster del difunto Lance Reddick, miembro del elenco de "John Wick: Capítulo 4", cuelga sobre un telón de fondo en el estreno de la película, el lunes 20 de marzo de 2023, en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles. El veterano actor de carácter Reddick murió la madrugada del viernes a los 60 años. (AP Photo/Chris Pizzello) (Chris Pizzello | Chris Pizzello/Invision/AP)

Lance interpreta a Charon en el largometraje e iba a hablar sobre la última película en el show de entrevistas de Kelly Clarkson. Antes de su actuación en la saga John Wick, Lance era mejor conocido por interpretar al oficial del Departamento de Policía de Baltimore Cedrick Daniels en la exitosa serie The Wire. Su personaje apareció en las cinco temporadas de la popular serie de HBO. Su currículum también incluía apariciones en programas como Fringe, Bosch, Oz y Lost. En la pantalla grande, actuó en películas como Angel Has Fallen y Godzilla Vs Kong, detalló Mirror.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.