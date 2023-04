Karol G contra la revista GQ por la edición de sus fotos: “mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así”

El día de ayer, Karol G encendió las redes sociales al expresar su descontento y frustración con la revista GQ edición México, después de que se publicaran sus primeras imágenes de portada en esta reconocida magazine.

La cantante colombiana criticó en una publicación en su instagram, lo que ella consideró ediciones excesivas en sus fotografías: “Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así, y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

De esta manera, a pesar de que Karol G expresó su malestar a la revista GQ, la artista colombiana no logró que se hicieran los cambios adecuados a las fotografías antes de la publicación.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto”, enfatizó la cantante.

Karol G crítica a GQ México: la bichota demuestra su descontento y defiende su imagen

En Instagram, Karol G publicó un carrusel de dos fotografías: la primera mostraba su apariencia natural y sin maquillaje, mientras que la segunda mostraba la portada de GQ, en la que parecía más delgada y con unos pómulos más pronunciados.

De esta manera, la cantante afirmó que para verse bien no necesita “todos esos cambios” y que esta imagen tan alejada de la realidad podría tener repercusiones negativas entre las mujeres y el público.

Karol G aseguró que más allá de sentir que es una falta de respeto hacia ella, es una falta de respeto hacia todas las mujeres que luchan diariamente contra los estereotipos de la sociedad para sentirse cómodas consigo mismas.

Por otro lado, las fotografías dentro del reportaje de GQ sobre Karol G también mostraron un aspecto muy diferente y distorsionado de la imagen de la cantante que todos estamos acostumbrados a ver en fotos y videos.

Las reacciones de sus fans: “GQ debería disculparse con Karol G”

Las reacciones en Instagram a la publicación de la revista GQ donde aparece Karol G, fueron muy variadas. Mientras algunos usuarios pedían una disculpa para Karol, otros cuestionaron por qué el trabajo del diseñador japonés Yohji Yamamoto no fue corregido antes de la publicación de la revista, sí, de hecho, la cantante colombiana había solicitado cambios en las ediciones.

La declaración de Karol G en Instagram recibió en pocas horas casi cuatro millones de me gusta y 64,000 comentarios. De igual forma, varios artistas se unieron a la conversación, como Sofía Reyes y Kany García, aplaudiendo el mensaje de la colombiana.

Esta no es la primera vez que Karol G comenta sobre las críticas que recibe hacia su aspecto físico. Hace un mes, explicó en una entrevista en el programa español “El Hormiguero” por qué publica fotos sin editar en sus redes sociales.

“Por mucho tiempo yo también le hacía retoques a las fotos para que se vieran perfectas, para que se vieran increíbles hasta que un día en una playa tomaron una foto, no me veía como me veía en las fotos de mi Instagram y dije no tiene sentido”, contó la cantante.

