Muere Harrison Gilks, estrella de TikTok, a sus 18 años por un extraño cáncer

(TELEMUNDO ATLANTA). El joven Harrison Gilks, una estrella en ascenso de la red social TikTok, murió a sus 18 años tras batallar contra un extraño cáncer que lo llevó a escribir una lista de deseos por cumplir antes de partir de este mundo.

El influencer canadiense murió “pacíficamente” al lado de su mamá, papá y hermano, confirmó su familia. Harrison falleció el 30 de marzo después de haber compartido su lucha contra el cáncer con más de 318 mil seguidores en la referida plataforma.

Harrison fue diagnosticado con la rara forma de cáncer de tejidos blandos en noviembre de 2020. En ese momento, los médicos encontraron un gran tumor en su próstata y manchas en sus pulmones. Después de meses de quimioterapia y radiación, le dijeron que estaba en remisión en febrero de 2022, reseñó el diario Mirror el miércoles 5 de abril.

En junio del año pasado desafortunadamente le informaron que el cáncer había regresado y no era tratable. Tras la noticia, decidió compartir su lucha en TikTok, donde acumuló más de 300 mil seguidores. En un video del 29 de junio del año pasado, expresó: “Este no es el tipo normal de cosas que publico, pero hoy descubrí que tengo cáncer terminal”.

A su vez, agregó: “Estuve libre de cáncer por un tiempo, pero desafortunadamente volvió. La razón por la que hago esto y lo publico es porque me gustaría hacer una pequeña serie. Voy a salir y hacer un montón de cosas que siempre he querido hacer, tal vez paracaidismo, cosas por el estilo”.

De acuerdo con Mirror, Harrison siguió siendo abierto sobre el sombrío resultado que sabía que enfrentaba, pero compartió una serie de videos en los que trató de vivir su vida al máximo.

Entre los que rápidamente le ganaron un gran número de seguidores en las redes sociales se encuentran clips de él en un festival de música, montando un helicóptero, conociendo a algunas de sus estrellas deportivas favoritas y yendo de vacaciones. Pero una semana antes de su muerte, dio una cruda actualización sobre el deterioro de su salud.

Hablando desde su cama de hospital, les dijo a sus fanáticos: “El cáncer se ha extendido a mi hígado y uno de mis pulmones se llenó de líquido. Es realmente difícil respirar. Los médicos dijeron que no me queda mucho tiempo. Estaré en el hospital por el resto del tiempo que me quede. Obviamente es muy molesto”.

El influencer manifestó: “Desearía que hubiera algo que ustedes pudieran hacer, o que yo pudiera hacer, o que los médicos pudieran hacer, pero no lo hay. Así es como sucede esto. Lo mejor que pueden hacer es orar por mí. He estado orando mucho. Oren por mí y mi familia. Ha sido un gran viaje”.

