Tras sufrir golpiza, graban a Tekashi 69 regalando dinero en calle de República Dominicana

(TELEMUNDO ATLANTA). Luego de sufrir una brutal golpiza y de que sus presuntos atacantes hayan sido detenidos, el rapero Tekashi 69 desató el furor en una calle de República Dominicana donde regaló dinero en efectivo.

El programa ‘Hoy Día’ publicó el video del momento cuando Tekashi 69, o también Tekashi 6ix9ine, repartió dinero esta semana a los ciudadanos que rápidamente se aglomeraron a su alrededor en una calle no precisada de República Dominicana.

Antes de llegar a esa nación caribeña, el rapero también obsequió dinero a una familia en Cuba que lo albergó mientras grababa un video musical junto al cantante Lenier. En una publicación en Instagram, Tekashi 69 contó: “Cuando llegué a Cuba por primera vez le dije al conductor que detuviera el auto al azar. No quería quedarme en un hotel o en una casa alquilada. Quería vivir allá con ellos, experimentar cómo era levantarse todos los días y trabajar en sus tierras (donde me dijeron que son personas que solo ganan hasta $14 al mes). Esta familia aquí me recibió en su casa y no puedo estar más agradecido”.

La semana pasada, las autoridades policiales capturaron a tres hispanos por presuntamente ser quienes le propinaron la brutal golpiza a Daniel Hernández, nombre real de Tekashi 69, en un gimnasio de Florida.

En una breve publicación en Facebook de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, Florida, se informó que tres sospechosos fueron arrestados por agredir y robar a Tekashi 69 el 21 de marzo de 2023.

Los detenidos fueron identificados como Rafael Medina Jr., de 43 años; Octavious Medina, de 23, y Anthony Maldonado, de 25, quienes estaban siendo procesados en la cárcel del condado de Palm Beach y se esperaba que asistieran a su primera audiencia el viernes pasado, indicó el post, que fue acompañado de las tres fotografías de los sospechosos.

Tekashi 69, de 26 años, fue atacado por varios hombres mientras estaba en el sauna de un gimnasio LA Fitness en Florida. Su abogado Lance Lazzaro dijo en aquel momento que la estrella del hip-hop hizo todo lo posible para defenderse, pero sus atacantes lo superaron en número y lo “golpearon hasta convertirlo en pulpa” antes de que huyeran.

