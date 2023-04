Juan Rivera decide desvincularse de La Casa de Los Famosos 3: ¿por qué tomó esta drástica decisión?

Durante las últimas semanas, Juan Rivera ha sido un personaje controversial en el reality show de Telemundo, La Casa de los Famosos 3. Su relación con algunos de sus ex compañeros dentro de la casa ha generado polémica, como cuando protagonizó un enfrentamiento con Osmel Sousa.

Ahora, Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera y exparticipante de La Casa de Los Famosos 3, ha decidido desvincularse del reality show de Telemundo.

A pesar de haber abandonado LCDLF3 a finales de febrero por motivos personales, Juan Rivera había seguido muy vinculado al programa a través de las redes sociales, apoyando a sus compañeros y comentando todo lo que sucedía en el exitoso reality show hispano.

¿Qué pasó con Juan Rivera en LCDLF3?

Las diferentes controversias y polémicas de La Casa de los Famosos 3, tanto entre los fanáticos como los exhabitantes, ha llevado a Juan Rivera a tomar la decisión radical de alejarse del reality show.

A través de su perfil de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, Juan Rivera explicó que ha intentado hacer el bien para todos sus compañeros y ha sido emisor de la paz frente a los problemas en La Casa de Los Famosos 3, sin éxito.

Juan Rivera habla sobre LCDLF3: “Esta batalla se las dejo. Fue demasiado para mí”

“Créanme que he intentado de la mejor manera hacer el bien para todos mis compañeros. He intentado hablarles, darles los pocos consejos que he podido. He intentado mantener la paz para todos, participantes y fanáticos, pero la verdad, al parecer quieren el mal, quieren y disfrutan la guerra, una que solo daña y causa dolor ajeno sin ningún motivo con lógica”.

“Evitaré hablar con cualquiera y ver publicaciones del show. La verdad solo envenena el alma, pero eso es lo que quieren, eso es lo que les gusta y quieren causar dolor”, declaró.

Juan Rivera ha decidido alejarse por completo del reality show de Telemundo. En su momento, había hablado en el pasado sobre sus planes de ayudar a sus compañeros a desarrollar sus carreras como cantantes, pero ahora ha anunciado que retirará esos planes a futuro.

“Este ambiente es tóxico de más. Acabaré mi trabajo en el proyecto de la mejor manera posible y apoyaré a quien mi corazón dicte. Ustedes ya saben quién es. Suerte y bendiciones a todos mis compañeros, que Dios me los bendiga en todo lo que hagan y emprendan. Mis mejores deseos y cariño para cada uno de ustedes”, concluyó el cantante y productor tras más de un mes de abandonar voluntariamente La Casa de los Famosos.

