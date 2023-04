¿Por qué Leonardo DiCaprio testificó en caso de lavado de dinero internacional y sobornos?

(TELEMUNDO ATLANTA). Leonardo DiCaprio testificó en una corte federal el lunes por la mañana como parte de un juicio que involucra lavado de dinero internacional, sobornos y a un destacado artista de rap.

Prakazrel ‘Pras’ Michel, miembro fundador del grupo de hip hop de la década de 1990 llamado The Fugees, está acusado de canalizar dinero de un financiador fugitivo de Malasia a través de donantes prestanombres para la campaña de reelección de Barack Obama en 2012. Cinco años después, los fiscales dicen que trató de silenciar una investigación sobre ese mismo financiador bajo la administración del expresidente Donald Trump.

En el corazón del caso está Low Taek Jho, conocido como Jho Low, quien está acusado de ser el autor intelectual de un ardid internacional de lavado de dinero y soborno que robó miles de millones del fondo de inversión estatal de Malasia conocido como 1MDB.

El actor Leonardo DiCaprio posa para los fotógrafos en la sesión de fotos de la película 'Once Upon a Time in Hollywood' en el 72º festival internacional de cine de Cannes, sur de Francia, el jueves 16 de mayo de 2019. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP ) (Joel C Ryan | Joel C Ryan/Invision/AP)

La conexión de DiCaprio con el caso proviene de su relación de años con Low, quien fue uno de los principales financiadores de la película ‘The Wolf of Wall Street’ (‘El lobo de Wall Street’). Low está fugitivo, pero afirma su inocencia.

Según los cargos, Michel se convirtió esencialmente en un conducto para los millones robados de Low y sus intentos de influir en el gobierno de Estados Unidos. Los fiscales alegan que, de junio a noviembre de 2012, Low ordenó que se transfirieran más de 21,6 millones de dólares de entidades extranjeras a las cuentas de Michel para canalizar dinero hacia las elecciones presidenciales de 2012. Dicen que Michel luego pagó a unos 20 donantes falsos y conductos para que pudieran hacer las donaciones a sus nombres y ocultar de dónde procedía realmente el dinero, según la acusación.

DiCaprio testificó que conoció y se hizo amigo de Low en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas en 2010. “Entendí que era un gran hombre de negocios con muchas conexiones diferentes en Abu Dhabi y Malasia”, mencionó.

El actor galardonado con el Oscar, de 48 años, respondió a las preguntas en el estrado con calma, de vez en cuando remitiéndose a un recuerdo borroso de algunos detalles y fechas. Además de su relación con Low, DiCaprio dijo que conocía al acusado Michel desde algún momento de la década de 1990 cuando se conocieron tras bambalinas después de un concierto de Fugees.

Prakazrel "Pras" Michel, miembro del grupo de hip hop de la década de 1990 The Fugees, acompañado por el abogado defensor David Kenner, derecha, llega a una corte federal para su juicio en un supuesto fraude fiscal que involucra un ardid para donaciones de campaña el 3 de abril de 2023 en Washington. (Foto AP/Andrew Harnik) (Andrew Harnik | AP)

Low era conocido por organizar lujosas fiestas repletas de estrellas y vacaciones grupales en su jet privado para eventos como la Copa del Mundo en Brasil. DiCaprio contó un viaje en particular que involucró volar a Australia para celebrar la víspera de Año Nuevo y luego volar a Las Vegas para celebrar por segunda vez en un día. Michel estuvo presente en algunos de estos viajes, dijo DiCaprio.

Low se convirtió en un contribuidor habitual de la fundación benéfica de DiCaprio y, finalmente, planteó la idea de proporcionar la financiación principal para ‘The Wolf of Wall Street’.

DiCaprio dijo que había investigado cuidadosamente la financiación y la legitimidad de Low antes de entablar una relación comercial.

“Mi equipo y mi estudio me dieron luz verde”, comentó. “Era una persona de negocios legítima que quería invertir en la película”.

DiCaprio también recordó una “conversación informal” con Low en la que Low le dijo que tenía la intención de hacer una gran contribución a la campaña de reelección de Obama.

“Era una cifra importante, algo así como 20 o 30 millones de dólares”, testificó. “Dije: ‘¡Vaya, eso es mucho dinero!’”.

Después de DiCaprio, varios testigos declararon que Michel se había acercado a ellos para hacer contribuciones ocultas a la campaña de Obama. Richard Kromica, un banquero de inversiones, indicó que Michel le dijo que había llegado a su límite legal de contribución y le pidió a Kromica y a su esposo Joseph que hicieran una donación en su nombre. Kromica dijo que Michel envió a la pareja 80,000 dólares para donar.

En otros casos, a conocidos de Michel se les ofrecieron invitaciones a cenas de recaudación de fondos para grandes donadores y se les dijo que su asistencia sería “patrocinada” por Michel y sus asociados. Jack Brewer, un exjugador de la NFL, dijo que Michel le transfirió 32,000 dólares para cubrir su participación en uno de esos eventos para recaudar fondos para Obama. Pero inmediatamente se sintió nervioso por el arreglo y lo devolvió.

“Simplemente me pareció raro”, testificó Brewer. “¿Me estás enviando dinero y no es un préstamo y se supone que debo donarlo a una campaña? Eso me suena turbio”.

Te puede interesar:

Copyright 2023 The Associated Press. Todos los derechos reservados.