La sorpresiva eliminación de Dania Méndez en La Casa de los Famosos 3: ¿Por qué el público se decidió por ella?

Tras una semana de polémica, sorpresas y especulaciones, Dania Méndez resultó eliminada de La Casa de Los Famosos 3. La modelo mexicana fue protagonista de varias controversias y el público la escogió para que abandonara el reality show de Telemundo en la undécima semana.

Dania Méndez vivió 2 meses y medio en LCDLF3, donde no sólo protagonizó una historia de amor sino otras polémicas relacionadas a su amistad con otros participantes del reality.

La salida de esta influencer ocasionó sorpresa, ya que era una de las más queridas por el público y una de las favoritas para ganar la tercera temporada de La Casa de Los Famosos.

LCDLF3: ¿Quiénes continúan en competencia?

Madison Anderson, Pepe Gámez y José Rodríguez lograron salvarse una vez más en la gala de eliminación y seguirán compitiendo una semana más por el atractivo premio de $200 mil dólares en efectivo.

Además de los salvados esta semana, en el reality show de Telemundo todavía están participando Diego Soldano, ‘La Materialista’, Paty Navidad y Raúl Rodríguez. En total siete participantes continúan en competencia en La Casa de Los Famosos 3.

El público decidió eliminar a Dania Méndez: ¿por qué?

Tras su breve participación en “Big Brother” y el viaje a Brasil, se comentaba que Dania Méndez habría tomado una actitud presumida. Otros comentan que, luego de la salida de Arturo Carmona, la modelo mexicana dejó de ser un personaje resaltante en la Casa de Los Famosos 3.

Además, tanto el público como los habitantes de LCDLF indicaron que su actitud contra Madison Anderson se había vuelto incómoda.

¿Qué dijo Dania Méndez tras su salida de La Casa de Los Famosos?

Como todos los demás participantes eliminados de la Casa de los Famosos, tras su salida del reality show de Telemundo, Dania Méndez tuvo la oportunidad de conversar con la conductora, Jimena Gallego.

La modelo mexicana expresó sus emociones tras saber la decisión del público:

“Muchas emociones encontradas, muchos sentimientos, pero también feliz porque me voy a mi casa, voy a ver a mi familia, voy a estar con mis peludos, obviamente está el lado triste de la emoción porque quería llegar a la final y quería ser ganadora porque si no vamos por todo ¿a qué vamos? En este momento estoy procesando, pero estoy contenta por lo que hice, por lo que he logrado y por lo que voy a lograr”, comentó durante la transmisión.

Sin duda alguna, el reality show de Telemundo, llamado también “la novela de la vida real”, está en su recta final y es que, tras el ingreso de 17 habitantes de LCDLF3, sólo continúan en competencia 7 famosos.

En estas últimas semanas, la tercera temporada de La Casa de los Famosos promete momentos intensos, polémicas y sorpresas de infarto. Sintoniza la transmisión 24/7 a través de las cámaras sin censura de Telemundo y no te pierdas detalles en los episodios de lunes a viernes y domingos a las 7PM/6C.

