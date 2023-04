A la corte dueña de ‘daycare’ acusada de la muerte de bebé de 4 meses

DECATUR, Georgia (Telemundo Atlanta) - La dueña de una guardería declaró durante una audiencia en torno al uso de grabaciones de video para el juicio que se le seguirá en torno a la muerte de un bebé en el establecimiento.

La jueza Latisha Jackson presidió la audiencia del lunes para decidir la relevancia de las grabaciones para el juicio de Amanda Hickey.

Hickey, de 46 años, era propietaria y operadora de la guardería Little Lovely, en Dunwoody, Georgia. Se le acusa de dejar a un bebé de cuatro meses dormido sobre su estómago, lo cual es algo que los médicos recomiendan no hacer.

De acuerdo con la fiscalía, Hickey dejó solo al bebé durante unas dos horas, antes de darse cuenta de que estaba muerto.

Las investigaciones sobre el caso revelaron el supuesto abuso de al menos otros seis menores.

Grabaciones de las cámaras corporales de los servicios de emergencia y un video de Hickey usando un muñeco para demostrar cómo preparó al bebé para una siesta fueron presentadas durante la audiencia.

Hickey declaró durante la audiencia y expresó sus preocupaciones en torno a las evidencias obtenidas en su casa.

“Me preocupa que mi hija se encuentra desnuda en algunos de estos videos, porque es nuestra casa. Se trata del interior de nuestra casa y vivimos en ella”, dijo Hickey.

“Ella baja las escaleras completamente desnuda. Ahora resulta que mi hija está en esta grabación de video que está siendo descargada completamente y no sé cómo están manejando esto porque no me encuentro en control de lo que está siendo procesado”, dijo.

“¿Usted no quiere que el jurado vea esto?”, preguntó un fiscal, a lo que Hickey respondió que estaba en lo correcto.

Los fiscales entrevistaron también a testigos, entre ellos miembros de los servicios de emergencia, el padre de otro menor de la guardería y a un inspector del Departamento de Cuidados Tempranos y Aprendizaje de Georgia.

La jueza Jackson dijo que la audiencia continuará el miércoles a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la oficina del fiscal de distrito del condado de DeKalb, el proceso se centra en torno a las evidencias del caso y se espera una decisión de la jueza en las siguientes semanas.

Jackson explicó a nuestra estación hermana Atlanta News First que tiene por ley un plazo de 90 días antes de tomar una decisión sobre el caso.

