Finalmente ocurrió. Shakira abandonó Barcelona, España, y se mudó a Miami, Florida, donde comenzará su nueva vida junto a su familia. Al marcharse, la cantante publicó un desgarrador mensaje en Instagram donde le habría enviado una indirecta a su ex Gerard Piqué.

“Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”, escribió la colombiana de 46 años junto a una fotografía publicada el domingo.

En el mensaje, agregó: “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor”. Esta última oración está siendo interpretada por algunos internautas como una indirecta a Piqué, con quien terminó su relación de más de una década y con quien procreó dos hijos.

Shakira agregó en la publicación: “Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas”.

Shakira se despide de Barcelona con desgarrador mensaje y llega a Miami para comenzar nueva vida (Instagram)

La intérprete de ‘Monotonía’ partió el domingo a Miami en un vuelo privado junto a su hermano Tonino, y sus dos hijos, quienes nacieron en España.

Además, Shakira publicó en sus ‘Historias’ de Instagram una foto desde el avión y el mensaje: “Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”.

Se espera que William Mebarack y Nidia Ripoll, padres de Shakira, viajen pronto a Florida para reencontrarse con su familiar y rehacer su vida en Estados Unidos también.

