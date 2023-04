Piqué estalla contra Shakira: “¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”

(TELEMUNDO ATLANTA). Un día antes de que Shakira partiera a Miami, Florida, su ex Gerard Piqué concedió una nueva entrevista donde trató con mayor honestidad el controversial fin de su relación, y aunque no mencionó el nombre de ella y aseguró que no le daba importancia a las críticas destructivas, sí dio a entender que estaba cansado del tema.

Las declaraciones fueron emitidas el sábado en el programa ‘Jijantes’, también uno de los equipos de la Kings League, que se transmitió sin censura por Twitch.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, expresó Piqué al referirse a los mensajes de Shakira en sus últimas canciones, además de los constantes ataques de los usuarios quienes son seguidores de ella.

“No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada, es gente que no tiene vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine. ¡Qué les den por el cu...!”, exclamó Piqué.

Sin nombrar a Shakira explícitamente, manifestó en un tono mucho más serio: “Ahora nos dedicamos a tirar el beef este, que luego la otra ya... Y no quiero entrar porque es un tema personal, pero el tema de tirar beef, que está muy bien y es la moda y el zasca y tal, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el beef. Queda muy bien a título personal y ¡oh!, la pu… ama, y no sé qué, pero no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado? La gente, tío... Yo estoy muy decepcionado con lo que es la sociedad”.

El domingo, Shakira viajó en un vuelo privado junto a sus dos hijos y hermano para instalarse en Miami, Florida, donde comenzará su nueva vida.

