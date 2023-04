Miles de migrantes se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza despues de ser mal informados de la política en El Paso

EL PASO, Texas (KWTX) - Más de 1,000 migrantes se entregaron a los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso luego de que los informes indicaran que los migrantes podrían haber sido mal informados sobre las políticas e iniciativas migratorias actuales.

Las publicaciones en las redes sociales indicaron que si se entregaban a los agentes en El Paso en un lugar determinado, se les permitiría permanecer en los Estados Unidos, lo que las autoridades dicen que es incorrecto.

La Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el sector de El Paso recibió informes el 29 de marzo de un gran grupo de migrantes que caminaban hacia el este, en México, paralelos a la frontera internacional desde el Puerto de Entrada del Puente de las Américas.

Los migrantes encontrados eran principalmente ciudadanos de Venezuela, pero también de otros países, incluidos Nicaragua, Colombia y Ecuador.

Según la CBP de EE. UU., durante la noche y las primeras horas de la mañana, los agentes continuaron encontrándose con grupos que intentaban ingresar ilegalmente a los Estados Unidos.

Todos los inmigrantes fueron expulsados bajo la autoridad del Título 42 o procesados para procedimientos de deportación bajo el Título 8.

“La Patrulla Fronteriza de EE. UU. continúa expulsando migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los CDC. Las nacionalidades sujetas al Título 42 incluyen: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití”, dijo U.S. CBP. “Aquellos migrantes que no puedan ser expulsados bajo el Título 42 y no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos, serán colocados en procedimientos de deportación bajo el Título 8″.

