Hombre que asesino a un soldado de Fort Hood es sentenciado a 40 años de prisión

HARKER HEIGHTS, Texas (Telemundo Central Texas) - Casi tres años después, la familia de un soldado de Fort Hood que fue asesinado finalmente tiene una sensación de cierre.

El juez del condado de Bell, Paul Lepak, sentenció a Brandon Olivares a 40 años de prisión por el asesinato del soldado raso Brandon Rosecrans. Olivares también recibió una sentencia de 10 años por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un delincuente. Las dos penas se cumplirán consecutivamente.

Olivares se había declarado previamente culpable de los dos cargos.

“¿Con esto creo que Brandon Olivares obtuvo su merecido?” dijo el padre de Rosecrans, Thomas Berg. “No, y creo que se merecía mucho más”.

La policía dice que los dos viajaban juntos en el automóvil de Olivares cuando Olivares disparó y mató al soldado el 18 de mayo de 2020. Arrojó su cuerpo al costado de la carretera en Harker Heights y poco después prendió fuego a su automóvil.

“La gente me pregunta todo el tiempo por qué no estoy molesto y llorando y no entienden que durante 3 años eso es todo lo que hice”, dijo Berg.

En ese momento, Olivares y Rosecrans conducían desde el condado de Bell a San Antonio para comprar narcóticos. Según una declaración jurada de arresto, Olivares mató al soldado raso por una disputa sobre las drogas.

“Mi hijo no era un ángel de ninguna manera. Probó las drogas, al igual que muchos otros estadounidenses”, dijo Berg.

Según Berg, la muerte del soldado puso fin a su matrimonio de 26 años.

“La muerte de mi hijo prácticamente ha cambiado nuestras vidas donde no se pueden arreglar”, dijo.

Berg y uno de sus hijos todavía usan bandas negras y llevan fotos del difunto soldado raso para asegurarse de que su memoria permanezca viva.

“No puedo cambiar nada de esto, pero puedo asegurarme de que el nombre de mi hijo viva para siempre”, dijo Berg.

