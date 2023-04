Murió el cantante Brian ‘Brizz’ Gillis, exintegrante de LFO

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante Brian ‘Brizz’ Gillis, exintegrante de la banda juvenil LFO que alcanzó la fama en la década de 1990, murió a sus 47 años, según informaron diversos medios el viernes.

Brad Fischetti, su excompañero en la ‘boy band’, confirmó el deceso a través de una publicación en Instagram donde escribió: “Los primeros dos capítulos de la historia de LFO perdieron un personaje principal ayer. Si no fuera por su arduo trabajo y dedicación en los primeros días de LFO, los primeros dos capítulos, el LFO que llegaste a conocer y (con suerte) a amar, no existiría”.

“Realmente estoy luchando para procesar esta trágica pérdida. Lo dije antes y lo continuaré diciendo: la historia de LFO es una tragedia. Si sabes lo que he estado haciendo, sabes que estoy tratando de traer luz en la oscuridad. Tratando de encontrar la redención en el dolor y el sufrimiento. Tratando de honrar el legado”, expresó Brad en el post junto a una foto de Brian.

A su vez, agregó: “Mi relación con Brian fue compleja. Contuvo momentos de gran tribulación, pero también de gran alegría. Aprendí mucho de él sobre el negocio de la música y cómo armar y rockear un show. Y son esos aspectos positivos de nuestra relación en los que me apoyaré ahora y para siempre. He orado por Brian todos los días durante muchos años. Y continuaré orando por él, por su amado padre, por sus amigos, su familia y aquellos que lo amaban”.

En el conmovedor mensaje, Brad concluyó: “Sé que pronto o tal vez ya, Rich y Devin recibirán a Brizz. Y espero que juntos hagan algunos sonidos dulces. Me encantaría. Descansa tranquilo, hermano”.

De acuerdo con una reseña de Hello!, LFO se formó en 1995 con Brian, Brad y Rich Cronin. Originalmente llamados Lyte Funky Ones, pronto cambiaron su nombre a LFO y tuvieron éxito a fines de la década de 1990 con canciones como ‘Girl on TV’ y ‘Summer Girls’.

Brian dejó la banda en 1998, antes del lanzamiento de su álbum debut, y Devin Lima lo reemplazó. Brian murió el miércoles 29 de marzo, pero Brad acotó que no tenía más información sobre su deceso. Brian es el tercero de los cuatro miembros de la banda en morir, ya que Rich murió en 2010 y el reemplazo de Brian, Devin, murió en 2018, detalló el referido medio.

