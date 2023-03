3 hombres detenidos por presuntamente haber golpeado y robado al rapero Tekashi 6ix9ine

El día de ayer, la policía anunció la detención de tres hombres sospechosos de atacar al rapero Tekashi 6ix9ine, hecho que aconteció la semana pasada en un gimnasio del sur de Florida.

Los sujetos identificados como Rafael Medina Jr., de 43 años; Octavious Medina, de 23; y Anthony Maldonado, de 25; ingresaron en prisión el jueves acusados de robo y agresión, según los registros de la cárcel.

Los investigadores dijeron que Rafael Medina es miembro de alto rango de una banda criminal llamada “Latin Kings”, según un informe de arresto obtenido por The Palm Beach Post. Sin embargo, no quedó claro de inmediato si la golpiza en contra de Tekashi 69, estuvo relacionada con el caso penal anterior del rapero.

En 2018, Tekashi 6ix9ine se enfrentó a la posibilidad de pasar décadas en prisión como parte de un caso de crimen organizado, pero su sentencia fue reducida a unos dos años después de testificar contra el grupo criminal Nine Trey Gangsta Bloods, informó The Associated Press. La decisión llevó a fans, críticos y otros raperos a tacharle de “soplón”.

El rapero Tekashi 6ix9ine fue hospitalizado tras ser agredido

Recordemos que, el martes 21 de marzo la policía dijo que Tekashi 6ix9ine, cuyo nombre legal es Daniel Hernández, fue atacado en un LA Fitness en Lake Worth, por lo que fue trasladado a un hospital, donde trataron los fuertes golpes que había recibido.

En sus declaraciones, Tekashi 6ix9ine dijo a los agentes que los agresores le robaron sus zapatos Balenciaga, el llavero de su Lamborghini y un iPhone, según el diario The Palm Beach Post.

Las fuentes informaron que en el vídeo de vigilancia del gimnasio mostraba a Maldonado entrar como miembro del gimnasio, llevando a Octavious Medina como invitado. A continuación, el menor de los Medina dejó entrar al gimnasio a su padre, Rafael Medina.

El video mostró cómo los 3 hombres ingresaron al vestidor y salieron rápidamente después de 5 minutos, seguidamente se ve salir a Tekashi 6ix9ine golpeado y mostrando signos de traumatismos en la cara.

Los agresores aprovecharon que Tekashi 6ix9ine no se encontraba acompañado de su equipo de seguridad, y, mientras estaba solo en el vestuario, los sujetos aprovecharon para golpearlo y robarlo.

Al escuchar los golpes y el disturbio en el vestuario, los empleados fueron a ver qué ocurría y allí fue cuando los criminales se dieron a la fuga.

