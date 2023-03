Pareja demanda a Wendy’s alegando que una hamburguesa con queso envió a su esposa a cuidados intensivos

NEW ORLEANS (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Una hamburguesa doble con queso de Wendy’s provocó que una mujer de Louisiana pasara un mes en cuidados intensivos, según afirma una demanda presentada el Miércoles en un tribunal federal.

Una demanda civil presentada por Jena y Michael Vogt busca daños y perjuicios superiores a $150,000 de The Wendy’s Company, Wendy’s International Inc. y Haza Foods of Louisiana, LLC.

La pareja afirma que Jena Vogt enfermó gravemente y su matrimonio se vio profundamente afectado después de que comiera una hamburguesa doble con queso en un restaurante Wendy’s en James Park West en St. Rose.

“La hamburguesa doble con queso consumida por la Sra. Vogt contenía una toxina preformada y eso resultó en una contaminación transmitida por los alimentos. Alternativamente, la hamburguesa doble con queso consumida por la Sra. Vogt se contaminó debido a un mantenimiento inadecuado de los alimentos, como procedimientos de lavado de manos deficientes que resultaron en la contaminación de los alimentos”, alega la pareja en la demanda presentada en el tribunal federal del Distrito Este de Louisiana en Nueva Orleans.

La demanda afirma que Jena Vogt “sintió náuseas y comenzó a tener anomalías gastrointestinales” dentro de las 24 horas posteriores a su comida el 27 de Julio de 2022.

Los síntomas supuestamente empeoraron a la mañana siguiente y tuvo que ser llevada en ambulancia a la sala de emergencias del Centro Médico North Oaks en Hammond para recibir tratamiento.

La mujer ingresó debido a la preocupación por “una miríada de diagnósticos”, dice la demanda, incluida una posible infección por E. coli, hemorragia gastrointestinal aguda, shock séptico, hemorragia cerebral y sepsis grave.

La demanda también afirma que, en el transcurso del mes siguiente, recibió tratamiento por “varias afecciones médicas graves” en la unidad de cuidados intensivos de North Oaks antes de ser transferida al Hospital Hood Memorial en Amite City y finalmente atendida en el hogar por Audubon Home Health.

“Como resultado de su consumo de la hamburguesa doble con queso de Wendy’s, la Sra. Vogt ha sufrido lesiones personales graves que la obligaron a recibir tratamiento médico, y esas lesiones han causado a la peticionaria dolor y sufrimiento físico y mental, gastos médicos pasados y futuros, gastos médicos pasados y futuros. incomodidad futura y deterioro físico, pérdida de oportunidades pasadas y futuras de ingresos y pérdida del disfrute de la vida”, afirma la presentación.

La demanda dice que Michael Vogt ha sido el principal cuidador de su esposa desde que ella comió la hamburguesa con queso y “ha soportado cambios en su relación marital, incluida la pérdida del consorcio”.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Cornell define el consorcio en el contexto del derecho de familia como “los beneficios que un cónyuge tiene derecho a recibir de su pareja, incluidos el compañerismo, la cooperación, el afecto, la ayuda, el apoyo financiero y las relaciones sexuales”.

Wendy’s no respondió de inmediato cuando se le preguntó sobre la demanda y sus reclamos.

También te puede interesar:

Copyright 2023 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.