Odessa mujer condenada por declaraciones falsas durante la compra de armas

Midland, Texas (KTLE) - Una mujer de Odessa fue sentenciada en un tribunal federal de Midland el miércoles a 18 meses de prisión por proporcionar declaraciones falsas durante compras de armas de fuego.

Según los documentos judiciales, Delma Vitela, de 45 años, compró por lo menos seis armas entre diciembre de 2020 y marzo de 2022 en varias armerías de la zona de Midland/Odessa para su entonces novio, de nacionalidad mexicana.

El entonces novio de Vitela tenía prohibido poseer armas de fuego debido a su estatus migratorio. Al decir en los formularios de compra que ella era la compradora prevista de las armas, Vitela hizo declaraciones falsas a sabiendas. En marzo de 2022, una persona fue detenida por las fuerzas del orden en Laredo (Texas) cuando intentaba cruzar a Nuevo Laredo (México).

Este hombre tenía en su poder dos armas de fuego que Vitela hizo comprar a Straw, una de las cuales había adquirido menos de dos semanas antes. Vitela fue arrestado por las autoridades federales el 21 de octubre de 2022 y fue puesto en libertad bajo fianza el 26 de octubre.

“La compra de pajitas no es un acto de amor; es un acto que alimenta la violencia en todo nuestro país y nuestros vecinos”, dijo el agente especial a cargo Jeffrey C. Boshek II de la división de Dallas de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). La ATF y sus socios de la cuenca del Pérmico se mantienen firmes en su lucha por mantener las armas de fuego fuera del alcance de quienes no deberían tenerlas”. La Sra. Vitela pensaba que estaba siendo una buena novia cuando en realidad estaba ayudando a armar a los despiadados cárteles de la droga mexicanos. Espero que otros no cometan el mismo error”.

