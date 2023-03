Adolescente del condado Lubbock dice que llamó a la policía sobre Jamie Lee Pruett semanas antes del tiroteo mortal

Lubbock, Texas (Telemundo Lubbock) - Una adolescente del condado de Lubbock dijo que llamó a la policía sobre un hombre semanas antes de que lo arrestaran en relación con un tiroteo mortal.

La joven de 17 años presentó un informe policial el 22 de febrero de 2023, alegando que Jamie Lee Pruett, de 49 años, la acosó en el trabajo e intentó seguirla hasta su casa.

El 13 de marzo de 2023, la policía arrestó a Pruett por dispararle a cuatro personas. Uno ha muerto desde entonces.

La estudiante de tercer año de secundaria dijo que recientemente obtuvo su licencia de conducir y su primer trabajo. Ha trabajado en una tienda en el condado de Lubbock durante unos dos meses y notó que Pruett venía casi todos los días.

“Él siempre fue amigable, casi demasiado amigable”, dijo el adolescente.

Ella dijo que no pensó demasiado en eso hasta el 22 de febrero.

“Él me dio un abrazo realmente incómodo que no quería en absoluto y traté de alejarme, pero era tan fuerte que realmente no podía moverme”, dijo.

Ella dijo que Pruett también le mostró que encontró su Facebook, que incluía su número de teléfono.

“Dijo que te llamaré cuando salgas del trabajo y te llamaré mañana y luego iré a la tienda y te veré, y solo le dije que tenía que volver al trabajo”, dijo. dicho.

“Me dijo bueno tal vez podamos conseguirte un nuevo trabajo y empezó a preguntarme si sabía bailar. También me preguntó si quería ir al cine con él y pensó que haríamos una pareja muy linda. Estoy segura de que todo el mundo sabe ahora que tiene 49 años y que ha sabido mi edad desde el principio”, dijo.

La adolescente informó esta interacción al gerente de su tienda y dijo que bloqueó a Pruett en las redes sociales antes de irse a casa.

“Tan pronto como salí de mi lugar de estacionamiento, la camioneta de ese hombre se detuvo detrás de la mía”, dijo.

Ella comenzó a entrar en pánico.

“Terminé alejándome y llegué a un semáforo y miré hacia arriba y era él, bajó la ventanilla y comenzó a gritarme que bajara la ventanilla, así que inmediatamente pasé esa luz roja. Estaba dando tantas vueltas como podía para tratar de perderlo y él todavía estaba tratando de sacarme de la carretera y seguirme”, dijo.

Dijo que compartió su ubicación con un compañero de trabajo y llamó al 911. KCBD obtuvo la grabación de esa llamada al 911.

Inmediatamente le dice al despachador: “Necesito ayuda”.

Explicó lo que sucedió en el trabajo ese mismo día y luego dijo: “Ahora me está siguiendo y no sé qué hacer”.

El despachador rastreó su teléfono y ubicación mientras continuaba conduciendo.

Finalmente, le dice al despachador que cree que perdió a Pruett.

“Si crees que ya no te sigue, entonces deberías ser bueno. Si lo vuelves a ver, entonces llámanos, ¿de acuerdo? dijo el despachador.

“Está bien, lo haré”, dijo ella.

Todavía conmocionada, llamó a sus padres y les pidió que la encontraran en el Departamento de Policía de Lubbock.

“Cuando entré, caminó hacia mí y lloró tanto como si no la hubiera visto llorar desde que era una niña y me di cuenta de que estaba absolutamente aterrorizada”, dijo su madre.

Su madre escuchó la historia por primera vez cuando su hija presentó el informe policial.

“Es aterrador. Es realmente aterrador. Todo el mundo sigue diciéndome, mis amigos de todos modos, siguen diciéndome: ‘Deja de pensar en qué pasaría si y solo sé agradecido’, y lo estoy. Créeme, estoy tan agradecida de que esté bien. Pero como madre, no puedes evitar los “qué pasaría si”. Ya sabes, ¿y si esto hubiera pasado? ¿Y si ella no tenía gasolina en su auto esa noche? su madre lloró.

Se nos dice que después del incidente, el empleador del adolescente prohibió a Pruett entrar a la tienda.

Aún sintiéndose inquieta, la adolescente dijo que intentó obtener una orden de restricción.

“Mi padrastro me llevó al centro de defensa y me dijeron que no podemos hacer nada por ti, que no podemos conseguirte una orden de restricción porque eres menor de edad. Sentí que estaba perdida”, dijo.

Unos días después, dijo que un detective del Departamento de Policía de Lubbock la llamó y le dijo que estaba trabajando en el caso.

“Entonces nunca tuvimos ningún tipo de seguimiento, se ha solucionado algo como esto. Obviamente, no creo que lo fuera”, dijo su madre.

Días después, escucharon la noticia de que Pruett había sido arrestado en un tiroteo que resultó mortal.

“¿Saber que ese hombre la persiguió, trató de sacarla de la carretera, pero luego el hecho de que se va a disparar en un par de semanas? es aterrador Incluso es difícil de procesar”, dijo su madre. “Debe haber algo que se pueda hacer. No solo ‘Oh, solo llame al 911 si lo vuelve a hacer’. ¿Qué es eso? ¿Llamar al 911 porque hicieron tantas cosas la primera vez?

La adolescente dijo que siente que no la tomaron en serio.

“Definitivamente fui una de las afortunadas en la situación y solo desearía que la policía y las fuerzas del orden hicieran más para mantenernos a salvo”, dijo.

Le preguntamos al Departamento de Policía de Lubbock sobre el informe del adolescente. Tendremos su respuesta en nuestro informe de seguimiento el jueves a las 10 p.m.. Tambien solicitamós orientación a la oficina del fiscal de distrito del condado de Lubbock cuando se trata de órdenes de restricción y recursos adicionales para quienes se encuentran en situaciones similares. Todavía estamos esperando una respuesta.

El miércoles obtuvimos órdenes de registro ejecutadas después del tiroteo. La policía obtuvo el teléfono celular de Pruett y está buscando permiso para acceder a sus cámaras de Facebook y Ring que pueden haber capturado el crimen.

