¿Está saliendo con Christian Estrada? Alicia Machado respondió con contundencia

(TELEMUNDO ATLANTA). Alicia Machado ha dejado más que claro que no tiene ‘pelos en la lengua’ a la hora de expresar sus opiniones, y lo volvió a demostrar al responder si mantiene alguna relación sentimental con el actor Christian Estrada.

La pregunta surgió luego de que la propia exmiss Universo publicara el fin de semana unos videos donde se mostró en una piscina y en una cena junto a Christian Estrada, quien le dio un pícaro beso en la mejilla mientras ella se grababa dentro de un auto.

Alicia Machado, también actriz y presentadora televisiva, fue invitada al programa ‘La Mesa Caliente’, donde obviamente la interrogaron por las imágenes junto a Christian Estrada, ex de Frida Sofía.

“Mira, yo no doy explicaciones a nadie y ustedes saben que siempre he sido muy reservada con mi vida privada. Llevó una vida muy relajada, estoy muy concentrada en mi carrera como actriz. Ahorita me voy a Guadalajara, voy estar 20 días filmando una película que se llama ‘Un esposo perfecto’”, expresó de manera rotunda Alicia Machado.

En la entrevista, la exmodelo venezolana agregó: “Yo soy una mujer bastante convencional en mi vida privada. Soy muy abierta en muchas cosas, pero también soy conservadora en algunas unas cosas, no a nivel moral, sino porque creo que cuando las cosas se hacen como son generalmente tiene menos margen de error”.

Hace poco Alicia Machado regresó a las telenovelas gracias a la nueva producción de Telemundo titulada ‘Juego de Mentiras’, donde interpreta a una senadora con un elegante look.

En la producción, la venezolana encarna a la senadora Alejandra Edwards, cuyo papel dijo que era un “gran desafío” y que era “la malvada más interesante” que ha interpretado. Aunque en la vida real es muy extrovertida y sensual, su personaje es más reservado, analítico y conservador, lo que le permite explorar un nuevo rol actoral.

