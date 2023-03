Adolescente es arrestado despues de una persecución a alta velocidad en el este de Texas

DIBOLL, TX (NOTICIAS DEL ESTE DE TEXAS) - Un adolescente de 17 años de Lufkin fue arrestado después de una persecución a alta velocidad que terminó en un choque en Diboll.

A la 1:31 la mañana del martes, un oficial inició una parada de tráfico en un Ford Mustang GT granate en South Bynum Street por no mantener un solo carril. El conductor, identificado como Kevin Olalde, de Lufkin se detuvo en el estacionamiento de la tienda de conveniencia Super Mart en 702 Southwood Drive después de que el oficial le ordenara hacerlo por el sistema de megafonía de su vehículo.

El oficial se acercó al vehículo por el lado del pasajero y golpeó la ventana. Olalde y su pasajero juvenil huyeron de la parada de tráfico a gran velocidad y se dirigieron hacia el sur por Southwood Drive. El oficial intentó alcanzar al vehículo sospechoso que viajaba a velocidades de más de 100 mph iniciando la persecución. Olalde usó el carril que se aproximaba para rebasar a varios vehículos mientras viajaba por Southwood Drive.

Los oficiales que se ubicaron en la intersección de Southwood Drive y U.S. 59 pincharon con éxito los cuatro neumáticos del mustang. Luego continuó hacia el sur por la US 59 a 100 mph a pesar de los neumáticos pinchados. Olalde perdió el control del vehículo en la cuadra 1300 de North Temple Drive en Diboll y lo volcó varias veces. Su pasajero que no llevaba puesto el cinturón de seguridad fue expulsado.

Olalde y su pasajero fueron llevados a un hospital local para recibir atención médica.

Después de la autorización médica, Olalde fue llevado a la cárcel por un delito grave de prisión estatal por evadir el arresto con un vehículo y un delito menor de clase B por posesión de marihuana para un tarro de la sustancia que se encuentra en el vehículo.

El menor fue entregado a uno de sus padres.

