Ferrocarril central de Texas y propietarios de tierras se reuniran en la corte del condado Dallas

BRYAN, Texas (Telemundo Central Texas) - Los terratenientes y los opositores a lo largo de la ruta planificada del tren de alta velocidad Texas Central de Dallas a Houston están buscando información sobre el estado del proyecto.

Los abogados que representan a varios terratenientes ya Texas Central Railroad se reunirán el 7 de abril en un tribunal del condado de Dallas para determinar si Texas Central está obligada a dar respuestas juradas sobre el proyecto.

Los abogados de casi 100 propietarios en nueve condados de Texas enviaron una carta a la compañía ferroviaria en septiembre en busca de información sobre el estado del muy esperado proyecto del tren de alta velocidad. Los terratenientes a lo largo de la ruta propuesta han expresado su preocupación por la estabilidad financiera de la empresa, la falta de transparencia y la ausencia de liderazgo, lo que les dificulta creer que el proyecto seguirá adelante.

Los planes para el tren de alta velocidad se originaron en 2014, y poco después siguieron las adquisiciones de terrenos. El sitio web de Texas Central declaró anteriormente que la construcción estaba programada para comenzar en 2021, pero los opositores dicen que no han visto ningún progreso por parte de la empresa.

Los terratenientes a lo largo de la ruta han estado esperando respuestas durante mucho tiempo y creen que se les debe permitir seguir con sus vidas si el proyecto no se va a llevar a cabo. También afirman que la incertidumbre que rodea al proyecto ha dificultado la venta o modificación de su propiedad.

El abogado Patrick McShan de Beckham Portela Trial Law dice que los terratenientes y el público merecen respuestas sobre el futuro del proyecto.

“No se puede planificar en torno a la incertidumbre y estas personas no saben lo que está pasando. No hay cronograma, no hay indicios de cuáles son los planes de Texas Centrals. estas personas quieren saber qué está pasando con el proyecto”, dice McShan.

El presidente de Texans Against High-Speed Rail y juez del condado de Waller, Trey Duhon, dice que la falta de comunicación proveniente de Texas Central está causando incertidumbre y estrés a miles de tejanos en diez condados. “Impacta su vida diaria. Afecta lo que quieren hacer con su propiedad o lo que les gustaría planear hacer con su propiedad”, dice Duhon.

Texas Central respondió a una solicitud de comentarios por primera vez en varios años, indicando que no tenía la intención de comentar sobre el litigio pendiente. En presentaciones judiciales, Texas Central impugnó las peticiones de los terratenientes, solicitó la desestimación del caso y solicitó los costos y gastos judiciales.

Los representantes de Texans Against High-Speed Rail dicen que ha sido una lucha de una década obtener incluso respuestas básicas sobre el proyecto, lo que ha causado un estrés significativo a miles de tejanos en diez condados. Duhon dice que prometen continuar la lucha para salvaguardar los derechos de propiedad de los tejanos.

“Este estado se fundó sobre los derechos de propiedad privada. Espero que hoy vivamos en un estado en el que todavía defiendan algo”, dice Duhon. “Estaremos aquí y continuaremos defendiendo a los propietarios privados que se verán afectados por este proyecto hasta que alguien finalmente nos diga que esto está oficialmente muerto”.