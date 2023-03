Semana Santa 2023 en Estados Unidos: ¿Cuándo empieza? ¿Será feriado?

Como cada año, cristianos de todo el mundo ya se están preparando para celebrar la Semana Santa 2023 o como también se conoce en la religión católica “la Semana Mayor”.

Para los cristianos, en este periodo conformado por 8 días santos, se conmemora la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, iniciando el Domingo de Ramos y concluyendo el Domingo de Resurrección.

Sin embargo, el momento exacto en que comienza esta conmemoración varía cada año, es decir, no tiene una fecha fija en el calendario gregoriano, esto se debe a que la Semana Santa está regida por el calendario lunar.

¿Esto que quiere decir? Muy simple, cada año, luego del equinoccio de marzo podemos presenciar una luna llena, esa luna se toma como referencia para fijar el domingo inmediatamente posterior a ese cambio lunar, como “Domingo de Resurrección”. Luego, se cuentan 7 días hacia atrás, para determinar la fecha en que inicia la Semana Santa.

¿En qué fecha comienza la Semana Santa 2023?

Debido a que el equinoccio de marzo 2023 fue el 20 de marzo y la primera luna llena después de esta fecha, será el 6 de abril, este año la Semana Santa está marcada en el calendario litúrgico para iniciar el día 2 de abril y terminar el 9 abril.

De esta manera, el calendario de semana santa 2023 es el siguiente:

• 2 de abril: Domingo de Ramos

• 3 de abril: Lunes Santo

• 4 de abril: Martes Santo

• 5 de abril: Miércoles Santo

• 6 de abril: Jueves Santo

• 7 de abril: Viernes Santo

• 8 de abril: Sábado Santo

• 9 de abril: Domingo de Pascua (Resurrección)

Es importante señalar que, desde el nuevo ordo litúrgico de Pablo VI, en algunos calendarios de Semana Santa también se incluye el Lunes de Pascua, que este año será el 10 de abril, sin embargo, a este día no se le contempla como una fiesta litúrgica.

¿La Semana Santa es festiva en Estados Unidos?

La respuesta es NO. La Semana Santa no está incluida como un feriado nacional, según el calendario de días festivos federales de EE.UU.

No obstante, en algunos estados como Florida, Kentucky o Texas, se suele acostumbrar que el Viernes Santo no sea laborable, pero, en otros estados queda a decisión de las empresas, otorgarlo o no, como un día de asueto.

Por lo tanto, en Estados Unidos el viernes santo no será festivo, salvo que el estado o las empresas así lo decidan de forma oficial.

