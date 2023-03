Laura Bozzo estalla contra Clara Chía y la llama “roba maridos”

(TELEMUNDO ATLANTA). La presentadora televisiva Laura Bozzo estalló contra Clara Chía Martí, la novia del exfutbolista Gerard Piqué, y la tildó de “roba maridos”.

La exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ no dudó en demostrar su apoyo a Shakira al criticar a Clara Chía por presuntamente quitarle la pareja a la colombiana.

La controversial declaración de la también abogada peruana ocurrió en una publicación en Instagram de ‘People en Español’, que difundió una grabación donde destacó la esbelta figura de Clara Chía al ejercitarse en un gimnasio.

“De qué vale tener un cuerpo espectacular si no tienes neuronas y eres una roba maridos. Este tipo de mujeres a mí me causan asco”, escribió Laura Bozzo en el post. Agregó: “Ella siempre supo que estaba destruyendo un hogar y tuvo la falta de dignidad de meterse a la casa de la esposa. La belleza está en el alma y en los valores que ella no tiene”.

El comentario de Laura Bozzo desató una controversia luego de que hace unos días se reportara que varios medios de comunicación estarían dispuestos a pagar una impresionante cantidad de dinero para que Clara Chía conceda una entrevista para hablar sobre su relación sentimental y las fuertes indirectas que ha recibido de Shakira en algunas canciones.

El medio ‘X Catalunya’ reportó que varios programas españoles le han ofrecido hasta 1 millón de euros a Clara Chía para conocer su versión de la polémica historia de amor y desamor que sigue encabezando titulares en todo el mundo.

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, aseveró la publicación, también citada por El Universal.

Hasta ahora, Clara Chía habría rechazado todas las jugosas ofertas. “Junto a Piqué no tendrá problema de dinero y además son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, poder vivir la vida con normalidad”, añadió el mencionado reporte.

