Tras salir de La Casa de Los Famosos 3, Aylín Mujica busca detener críticas con un mensaje de “no bullying”

Después de ser eliminada de La Casa de los Famosos 3 la semana pasada, Aylín Mujica ha sido el blanco de muchas críticas en redes sociales, por lo que la actriz cubana emitió un mensaje en contra del bullying cibernético.

Tal parece que algunos de los comentarios emitidos por Aylín durante la última gala de La Casa de Los Famosos, no agradaron a una gran parte de la audiencia, por lo que comenzaron a hacer todo tipo de críticas sobre Aylín en redes sociales, de forma masiva.

Muchas otras personas han salido en apoyo a Aylín Mujica, diciendo que ella solo emitió su opinión, y que, a pesar de todo, nunca le faltó el respeto durante su participación en LCDLF3.

¿Qué dijeron los seguidores de LCDLF3 sobre Aylín Mujica?

Sin duda, Aylín Mujica tuvo un gran apoyo en los primeros episodios de la tercera temporada de La Casa de Los Famosos, incluso llegó a ser líder de la casa. Sin embargo, tras ser eliminada y participar en la sección del programa “¡Dímelo a la Cara!” comentando sobre la actitud de La Materialista en La Casa de los Famosos 3, muchas personas la comenzaron a atacar en redes sociales.

Entre algunos de los comentarios de las personas que la criticaron decían: “De dónde sacaste que Yameyry te tiene envidia por Dios, cuando le pedías un favor siempre te sirvió, te arreglaba el pelo pero se te olvidó una vez saliste, solo la atacan a ella”.

Otras personas agregaron: “¿Qué te va a envidiar el materialista a ti?”

Y como estos, hubo muchos otros comentarios de cientos de usuarios de Instagram que decidieron dar una opinión negativa en diversas publicaciones hechas en el perfil de Aylín Mujica.

No obstante, otros fieles seguidores de la cubana salieron en su defensa comentando: “No entiendo el odio que está recibiendo Aylin por dar su opinión que le preguntaron en la gala sobre la materialista ¡pero es la verdad! Todavía te apoyo hermosa, siempre has sido tú y fiel a la gente que tu quieres aunque no lo merezcan. Te quiero Aylín”.

Aylín Mujica sobre los malos comentarios que recibió en redes sociales

En su perfil oficial de Instagram, Aylín Mujica publicó un comunicado para el “Team Amazonas Mujica”, que decía:

“El equipo de Aylín les comunica que está sumamente orgulloso de todo el team por saber conllevar las críticas, ya sean constructivas o no, hacia nuestra Aylín Mujica. Recuerda siempre responder con respeto y en lo posible ignorar provocaciones. Dediquémonos a llenar las redes sociales de cosas positivas y de nuestro apoyo y cariño para Aylín”.

Y continúa: “Queremos recalcar que nuestro trabajo es representar de forma respetuosa a nuestra famosa, Aylín Mújica”.

En la descripción de su publicación, la cubana redactó:

“Gracias a todos mis seguidores a todo el público orgánico que me ha apoyado y querido durante este proyecto y que se ha hecho todo de una manera legal y con mucho respeto gracias a mis #amazonasmujica #teammujica NO AL #bullyingcibernético NO AL #CYBERBULLYNG”.

Quizás podría interesarte:

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.