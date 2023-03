Una familia de Odessa busca justicia para su hijo tras una sobredosis de fentanilo

Odessa, Texas (KTLE) - A medida que las muertes relacionadas con el fentanilo siguen aumentando en Texas, también lo hace la lista de víctimas.

Ahora, una familia de Odessa está alzando la voz por su hijo de 17 años que murió tras tomar pastillas con fentanilo.

Jackson Warnick es un caso reciente de sobredosis de fentanilo en adolescentes, y aunque sus padres lloran la pérdida de su hijo, quieren asegurarse de que ninguna otra familia viva esta experiencia.

“Me rompe el corazón. Porque nunca volveré a ver a mi hijo. Y era mi bebé. Y no sé si el dolor desaparecerá alguna vez, sólo tienes que aprender a lidiar con él”, dijo el padre de Jackson, Joe Warnick.

Para Joe, fue un sábado normal. Su hijo Jackson, que luchaba contra el insomnio, a veces dormía todo el día y trabajaba por la noche.

Sin embargo, Joe se dio cuenta de que ese día no estaba levantado ni preparándose para ir a trabajar.

Cuando entró en la habitación de Jackson, Joe dice que supo inmediatamente que algo iba mal.

Su prima, que había sido enfermera durante años, estaba visitándole en ese momento, pero ya era demasiado tarde.

“Empezó a hacerle la RCP y todo eso. Cada vez que hacía una compresión torácica, salía espuma de la boca de Jackson. Y Mark es, finalmente, el que me dijo, ya sabes Joey, es demasiado tarde. Demasiado tarde”, dijo Joe.

Por desgracia, la vida de Jackson se truncó, y ahora, tras su muerte, sus padres se levantan cada día con un objetivo en mente.

“Le prometimos a Jackson que seríamos su voz. Si salvamos a una familia, habremos hecho algo, pero esperamos conseguir más que eso”, dijo la madre de Jackson, Donna Johnson.

Los médicos encontraron pastillas M30 con fentanilo.

Los resultados de la autopsia de Jackson no están completos, pero creen que esas pastillas también estaban mezcladas con oxicodona y cocaína.

“Todos los días mueren niños a causa del fentanilo. Hay que hacer algo”, dijo Warnick.

Joe dijo que una solución para evitar que estas drogas entren en Texas es asegurar la frontera.

Sin embargo, también mencionó que tener precauciones de seguridad en las escuelas podría evitar que las drogas lleguen a manos de los adolescentes.

“Incluso a nivel escolar, has estado en el aeropuerto. He estado en el aeropuerto, se ve en la televisión que están olfateando el equipaje, y te olfatean con perros. ¿Por qué no pueden tener perros en los institutos?

Han hablado con el ayuntamiento de Odessa y con el representante estatal Brooks Landgraf sobre lo que se puede hacer para impedir que estas drogas entren en la Cuenca Pérmica.

También mencionaron que se asegurarán de que Jackson reciba justicia.

“No me importa cómo tenga que hacerlo, o dónde tenga que ir, allí estaré. Se lo prometí a mi bebé”, dijo Donna.

Los padres de Jackson piensan seguir compartiendo su historia y también quieren colaborar con otras familias que hayan pasado por situaciones similares.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.