La universidad de Texas del Permian Basin pone en marcha un nuevo programa para ayudar a jóvenes emprendedores

Odessa, Texas (KTLE) - El viernes se pondrá en marcha en la universidad de Texas del Permian Basin un nuevo programa llamado Student-Made.

La misión de Student-Made es asociarse con colegios y universidades para proporcionar una plataforma efectiva y totalmente gestionada por estudiantes para estudiantes emprendedores.

Student-Made incorpora sistemas de apoyo para todo lo necesario para dirigir un negocio, incluyendo comercialización, envío, planificación de eventos, asociaciones, contenidos, colaboraciones, promoción, finanzas y estrategia.

Ser un estudiante universitario puede ser algo difícil, lidiar con los deberes, estudiar, los exámenes y los exámenes finales a veces parece que nunca tienes tiempo para relajarte.

Lo mismo puede decirse de ser dueño de un negocio con asegurarse de que su producto está siendo promovido, enviado, y hacer frente a las finanzas, puede ser una experiencia abrumadora.

No mucha gente puede hacer las dos cosas a la vez.

Por eso se creó Student-Made en 2007, para orientar y ayudar a aliviar el estrés de ser estudiante universitario y joven empresario.

“Y así, esto pretende ser una puerta de entrada para aprender cómo es eso, aprender a convertir un hobby o una pasión en un negocio en un entorno de bajo riesgo”, dijo Lindsay Reeth, cofundadora de Student Made.

Con el lanzamiento de Student-Sade en la UTPB el viernes, Student-Made estará presente en 10 universidades de todo el país, incluidas escuelas como Clemson, Marquette, UNC de Chapel hill y otras que abarcan 6 estados de Estados Unidos.

Pero la UTPB es la primera escuela de Texas que tiene esta oportunidad.

“Creo que todo el mundo está entusiasmado. Nos permite comprometernos con nuestra comunidad y tener la opción de vender nuestro trabajo”, dijo Karli St Louis, estudiante de último curso de UTPB.

Student-Made quiere asegurarse de que los sueños de los jóvenes estudiantes se hagan realidad.

“Sinceramente, antes no existía, nunca había intentado seguir ese camino ni nada por el estilo, nunca había tenido la oportunidad, nunca se me había presentado y, aunque era una idea que tenía en la cabeza, me parecía algo complicado tener que buscar en diferentes sitios web y demás”, dijo St Louis.

Student-Made está diseñado para que todo ese trabajo esté en un solo sitio y los estudiantes tengan la oportunidad de colgarlo y que alguien les ayude a distribuirlo y publicitarlo.

El otro aspecto que puede resultar extraño para los estudiantes que dirigen su propio negocio es el aspecto financiero.

Student-Made ayuda con eso y se encarga de todo el procesamiento de pagos que pasa por el sitio web.

“Somos responsables de los impuestos sobre las ventas y de informar de nuestras ventas. Sin embargo, los creadores obtienen una educación en el tipo de finanzas y contabilidad que conlleva llevar un negocio, sin tener que gestionarlo ellos mismos”, dijo Ryan McElhinney, cofundador de Student-Made.

Student-Made también está lanzando un nuevo aspecto de su programa para ex alumnos, de modo que una vez que los estudiantes se gradúen, puedan seguir utilizando los recursos que ofrece Student-Made.

