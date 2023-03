(TELEMUNDO ATLANTA). Varios medios de comunicación estarían dispuestos a pagar una impresionante cantidad de dinero para que Clara Chía Martí, la novia del exfutbolista Gerard Piqué, conceda una entrevista para hablar sobre su relación sentimental y las fuertes indirectas que ha recibido de Shakira en algunas canciones.

El nombre de Clara Chía, de 23 años, ha estado presente en las secciones de entretenimiento de los medios desde que Shakira y Piqué se separaron el año pasado y se dijera que ella habría sido la causa.

El medio X Catalunya reportó que varios programas españoles le han ofrecido hasta 1 millón de euros a Clara Chía para conocer su versión de la polémica historia de amor y desamor que sigue encabezando titulares en todo el mundo.

La impresionante cantidad que estarían ofreciendo a Clara Chía por una entrevista

“Muchos programas han propuesto a Clara Chía conceder una entrevista, para que ésta explique su versión, confirmando así los dos extremos. Las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, aseveró la publicación, también citada por El Universal.

Hasta ahora, Clara Chía habría rechazado todas las jugosas ofertas. “Junto a Piqué no tendrá problema de dinero y además son felices y prefiere serle fiel. Quieren intimidad y respeto, poder vivir la vida con normalidad”, añadió el mencionado reporte.

Hace unos días, Piqué afirmó en una entrevista que él está feliz con su situación actual y no gastará dinero en limpiar su imagen. “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, expresó el exdefensa del Barcelona, quien mencionó que le complace seguir “haciendo” lo que desea para ser “fiel” consigo mismo. “La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa”, sentenció.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.